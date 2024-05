Ida Platano ha interrotto il suo percorso a Uomini e Donne senza scegliere nessuno. A deluderla profondamente è stato soprattutto Mario Cusitore, a causa delle tante segnalazioni trapelate sul suo conto, di cui si sta molto parlando in questi giorni. Mario, in effetti, era anche il cavaliere che molti credevano che la dama avrebbe scelto. Pertanto, sul web ci sono alcuni sostenitori di questa coppia che non si è mai formata A loro viene spontaneo chiedersi se, effettivamente, per Ida e Mario sia un addio definitivo oppure no. In queste ore sono trapelate alcune indiscrezioni, o sarebbe meglio dire ipotesi.

Non è finita tra Ida e Mario? Ecco che cosa è emerso

La storia tra Ida Platano e Mario Cusitore è davvero finita così, come durante una delle scorse registrazioni di Uomini e Donne? Ufficialmente la risposta è sì, tuttavia, pare che potrebbero esserci dei colpi di scena.

A parlarne, non escludendo delle novità sulla coppia, è stato Lorenzo Pugnaloni. L’influencer, infatti, nel rispondere ad una domanda di una sua fan, la quale si è detta sostenitrice della coppia formata dalla Platano e Cusitore, ha lasciato qualche spiraglio aperto per i due. Nello specifico, secondo il protagonista, non sarebbe di certo finita qua tra Ida e Mario. Come mai queste affermazioni dette con così tanta sicurezza? Forse sta già bollendo qualcosa in pentola?

Colpo di scena all’ultima registrazione di Uomini e Donne?

Al momento non sono trapelate notizie ufficiali inerenti un possibile riavvicinamento tra Ida Platano e Mario Cusitore. I due, infatti, non sono più tornati a UeD e non si è mai neppure parlato di loro nelle registrazioni che sono state effettuate nel corso di questa settimana.

C’è da dire, però, che resta ancora un’ultima spiaggia, ovvero, la registrazione di lunedì 6 maggio. In tale data, infatti, sarà registrata l’ultima puntata del talk show pomeridiano, con tanto di scelta di Daniele Paudice. Per chiudere in bellezza ci sarà un blocco dedicato anche ad Ida Platano, oppure la donna e Mario si parleranno al di fuori della trasmissione? In effetti, se l’interesse tra i due era reale, ora nulla gli impedisce di sentirsi e vedersi, quindi, non resta che attendere per vedere cosa riserverà il futuro.