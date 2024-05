La puntata del 2 maggio di Uomini e Donne è cominciata con il continuo dello scoop su Tina Cipollari e Giucas Casella. Maria De Filippi ha fatto leggere a Gianni Sperti alcuni stralci di una nuova intervista del prestigiatore in cui ha raccontato i dettagli della presunta storia con la donna. Successivamente, poi, si è parlato della segnalazione di Mario Cusitore.

Tina ancora in imbarazzo, Mario ancora sotto accusa a UeD

Tina Cipollari è stata messa nuovamente in imbarazzo per il flirt avuto con Giucas Casella. Malgrado quest’ultimo abbia descritto dettagliatamente la loro relazione, la donna ha continuato ad essere vaga, dicendo di non ricordare quanto accaduto con Giucas. L’opinionista, però, non ha fatto altro che ridere, sta di fatto che tutti si sono convinti che stesse solo cercando di nascondere la verità. Dopo questo momento goliardico, poi, si è passati a tematiche più spinose, come quelle inerenti la segnalazione su Mario Cusitore.

Si è partiti da un post puntata. Mario e Ida si sono incontrati dopo la precedente messa in onda, ed hanno chiamato la ragazza della segnalazione. Cusitore, però, è sembrato prevaricare la tronista, quasi come se volesse tagliare corto con la telefonata per timore che potesse uscire fuori qualcosa. Ida ha creduto a Mario, sta di fatto che i due si sono abbracciati. In puntata, però, Tina e Gianni hanno accusato pesantemente il corteggiatore smontando una ad una tutte le sue difese. Questo ha mandato in confusione Ida.

La Cipollari dà di matto contro Mario, Pierpaolo fa piangere Ida

Tina ha esordito dicendo di aver ricevuto una foto della ragazza della segnalazione di Mario in cui era vestita proprio come aveva descritto la signora che li aveva avvistati insieme. Anche Gianni è intervenuto accusando Ida di essersi lasciata abbindolare da Mario. Quest’ultimo, quando è entrato in studio, invece che rimanere sulla difensiva, ha sbottato dicendo di essere stanco ed ha chiesto alla Platano di eliminarlo se non gli crede. In poco tempo, poi, la situazione è degenerata e la Cipollari ha dato di matto contro il corteggiatore dichiarando di andare fino in fondo pur di incastrarlo. Tra i due c’è stato un alterco piuttosto forte, sta di fatto che Cusitore, alla fine, ha deciso di lasciare il centro studio e tornare al suo posto. Tina, poi, ha attaccato anche Ida accusandola di non avere dignità.

Dopo poco, poi, si è vista l’esterna tra Ida e Pierpaolo Siano. La donna è andata a riprenderlo, ma lui è stato molto freddo ed ha fatto attendere la donna per 3 ore dicendo di avere altre cose più importanti da fare. Lei ha pianto in quanto si è sentita umiliata ma, alla fine, ha deciso di rimanere. I due si sono incontrati, hanno parlato, ma entrambi sono rimasti piuttosto freddi. In studio, poi, Pierpaolo ha ammesso di tenerci a Ida, tuttavia, sente che qualcosa si è spezzato a causa di tutte le polemiche che fa con Mario.

