Il daytime di Amici 23 di questo pomeriggio, lunedì 29 aprile 2024, è stato sicuramente ricco di emozioni. A colpire molto il pubblico che segue con attenzione le avventure delle giovani promesse del canto e del ballo è stata però un’anticipazione che è stata svelata proprio alla fine della puntata odierna. Un inatteso ritorno nella scuola, o per meglio dire nello studio del pomeridiano. Cerchiamo di capire meglio cosa accadrà…

Amici 23, torneranno gli eliminati in studio: cosa accadrà?

Alla fine del daytime di Amici 23 è stata mostrata un’anticipazione di quello che vedremo in onda durante l’appuntamento di domani pomeriggio. Cosa è stato fatto vedere al pubblico tv? Il ritorno, nello studio del pomeridiano, degli ormai ex concorrenti del talent che sono stati eliminati al serale, sia i ballerini che i cantanti: Kumo, Gaia (ancora con le stampelle per l’infortunio), Ayle, Nicholas, Giovanni, Lil Jolie, Lucia e l’ultima uscita sabato Sofia.

Nella clip dell’anticipazione tutti i ragazzi si sono dimostrati molto felici per il ritorno ad Amici 23 ma non è ancora stato svelato il motivo della loro ricomparsa all’interno del talent. Che cosa dovranno fare? Nello spoiler tutti si sono seduti ai banchi con i loro nomi ma non è stato ancora spiegato nulla. Inutile dire che le ipotesi sul web, tra i fan del programma tv, non mancano. C’è chi ha subito pensato alla presentazione degli inediti dei cantanti eliminati. Eppure in studio si vedono anche i ballerini. Il pensiero che sembra convincere un po’ di più gli utenti e i sostenitori dei giovani protagonisti di Amici 23 sembra essere quello di un ripescaggio. Potrebbe esserci dunque una gara tra gli eliminati che riporterà verso il rientro in gioco di uno dei ragazzi? Per scoprilo non ci resterà che attendere il daytime di domani, martedì 29 aprile 2024.