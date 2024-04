In questi giorni, le tensioni tra Pietro Fanelli e il resto del gruppo dell’Isola dei Famosi continuano a farsi sempre più acute. Il naufrago è sempre dell’idea di non voler aiutare gli altri, specie quando si sente che certe cose gli vengano imposte. I concorrenti hanno provato a farlo ragionare ma, non riuscendoci, lo hanno messo dinanzi un ultimatum.

Pietro ostile ai naufraghi dell’Isola dei Famosi: Samuel prova a farlo ragionare

Pietro Fanelli sembra essere il nuovo Raz Degan dell’Isola dei Famosi. Contrariamente al suo predecessore, però, lui sembra essere molto meno propenso a “sporcarsi le mani” per riuscire a portare a casa la pagnotta. Il suo desiderio sarebbe, piuttosto, quello di vivere all’ombra e a scocco degli altri. Questo suo atteggiamento infastidisce sempre di più i naufraghi.

Samuel Peron ha provato a farlo ragionale spiegandogli che, in un contesto come quello dell’Isola, l’aiuto di tutti fosse necessario e utile. Pietro, però, ha replicato dicendo che avrebbe aiutato solo quando ne avrebbe avuta voglia. Le sue parole hanno infastidito Samuel, che gli ha fatto presente che il suo ragionamento fosse sbagliato. Fanelli, allora, ha detto che non vuole rischiare di sentirsi male facendo cose che non vuole fare. Greta Zuccarello, allora, ha precisato che lì nessuno fosse solito svolgere quel genere di mansioni, eppure tutti si mettono in gioco.

Il gruppo dà ultimatum a Pietro Fanelli

Successivamente, poi, Samuel Peron ha spiegato al suo compagno d’avventura qualcosa sulle sue origini. Nello specifico, ha raccontato di quando ha lavorato ai campi, guidato il trattore, munto le vacche ecc. In questa avventura, dunque, sta provando a mettere in campo tutto quello che ha imparato da bambino.

Pietro non è sembrato molto interessato al racconto, sta di fatto che ha ammesso che ognuno porta ciò che vuole sull’Isola dei Famosi, e lui vuole portare le sue idee e i suoi pensieri. Con essi, però, non si mangia di certo, quindi, i concorrenti gli hanno posto un ultimatum, se non aiuterà, allora che si facesse il suo fuoco, si costruisse la sua capanna, pescasse da solo e vivesse questa isola in totale autonomia non interferendo con gli altri. Lui ha accertato. Quanto resisterà?