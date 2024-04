Dopo il pesantissimo sfogo a cui ha dato luogo ieri Francesco Benigno dopo essere stato espulso, a suo dire impropriamente, dall’Isola dei Famosi, ne è arrivato un altro. L”ormai ex naufrago, infatti, ha pubblicato un nuovo contenuto sul suo account di Instagram in cui ha fatto delle nuove e scottanti rivelazioni in merito a quanto starebbe accadendo dietro le quinte tra lui e lo staff del programma.

La protesta di Francesco Benigno e le nuove minacce dall’Isola dei Famosi

Francesco Benigno ha deciso di avviare una protesta. Malgrado gli autori dell’Isola 2024 pare gli abbiano intimato di salire subito sul primo aereo per l’Italia e abbandonare l’Honduras, lui non ha nessuna intenzione di arrendersi. Il suo scopo è quello di partecipare alla puntata e prendere visione, lui stesso e tutto il pubblico, dei presunti filmati in cui lui avrebbe infranto il regolamento. Inoltre, il protagonista ha parlato di nuove minacce suite.

Le accuse che Francesco Benigno sta muovendo contro la produzione dell’Isola dei Famosi sono gravissime. In queste ore, l’attore ha ammesso di essere provato e spaventato, in quanto lo staff del programma sarebbe capace di tutto. il protagonista è arrivato addirittura a dire di aver registrato questo video, “nel caso in cui gli sarebbe successo qualcosa”. L’attore ha ammesso che i piani alti Mediaset starebbero continuando a minacciarlo dicendogli di lasciarlo senza cibo, senza soldi, senza hotel e altro se non andrà via dall’Honduras immediatamente.

Benigno attacca un autore in particolare: l’ultimo epilogo

A quanto pare, però, Benigno sta facendo una resistenza passiva contro gli autori e, nel frattempo, sta continuando a sbugiardarli. Durante questo secondo sfogo, infatti, ha accusato lo staff di averlo fatto parlare con uno psicologo, facendo il possibile per farlo passare per pazzo, senza riuscirci.

Onde evitare che Francesco possa interagire con l’Italia, inoltre, pare che gli stiano bloccando anche tutti gli account social e il cellulare, sta di fatto che sta facendo molta fatica a registrare questi video. L’ex naufrago, poi, ha ribadito, ancora una volta, che la sua espulsione sia assolutamente ingiusta e voluta da un autore in particolare che dal 20 marzo gliene starebbe facendo di tutti i colori, sta di fatto che ha già contattato i suoi avvocati per avviare un contenzioso con il programma. Non resta che attendere per vedere quale sarà l’epilogo.