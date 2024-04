Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime, questo pomeriggio, giovedì 18 aprile 2024, su Canale 5. Manca veramente poco al quinto appuntamento del serale. E ricordiamo che Lil Jolie e Sarah sono sempre in attesa di scoprire il verdetto definitivo sul loro ballottaggio. Ma intanto che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi del talent? In casetta saranno arrivati dei nuovi guanti di sfida in attesa di sabato sera? E come proseguono i rapporti tra i ragazzi? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, uno scherzo per le ragazze

La striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con una ‘vendetta‘ dei ragazzi nei confronti delle ragazze dopo che loro hanno organizzato uno scherzo. Gli allievi hanno parlato tra di loro per decidere che tipo di scherzo fare, chiedendo quindi l’aiuto della produzione. La produzione si è collegata con la casetta chiedendo a tutti i ragazzi uomini di andare in sala relax. In realtà, sono andati in palestra dove hanno incontrato un’attrice. La finta lezione è stata mostrata alle ragazze.

L’attrice si approcciava fisicamente a Petit, non sono mancati nemmeno sguardi. Inutile dire che Marisol faceva fatica a guardare! I ragazzi, Petit in primis, hanno iniziato a parlare molto male delle ragazze. Marisol ha lasciato la gradinata dopo le parole del fidanzato. Le altre ragazze hanno invece assistito a ciò che è accaduto sotto shock.

Gaia mentre guardava il video ha detto che i ragazzi non erano seri e che sicuramente si tratta di uno scherzo. Solo la ballerina però ha nutrito quest’idea, almeno inizialmente. Marisol invece è stata raggiunta da Petit. La danzatrice è andata su tutte le furie. Alla fine anche altre ragazze hanno iniziato a pensare che si trattasse di uno scherzo. Ed effettivamente…

Mida ha richiesto alla produzione di mandare in onda un video in cui ammettevano lo scherzo. Gli allievi alla fine si sono abbracciati tra le risate.

Sarah e Lil Jolie, chi uscirà? I loro pensieri

Lil Jolie e Sarah sono ancora in bilico. Lil è andata a lezione ammettendo di avere un po’ di ansia in merito a questa situazione. Teme di uscire dal programma. Sta vivendo la settimana come se dovesse lasciare il talent lei e non Sarah. Angela vuole dare il meglio di sé ma è davvero convinta di essere eliminata anche perché ha affrontato moltissimi ballottaggi. La cantante ha ribadito di puntare molto sull’intensità emotiva. Dovrà interpretare il brano al massimo. Sarah, invece, a detta di Lil, è una performer. Il timbro della collega potrebbe piacere più rispetto a lei ed è moderna. Molto dipenderà dal gusto personale secondo Lil.

E Sarah cosa pensa nell’attesa del verdetto di sabato sera? La giovane prova un mix di emozioni. Si sente un po’ spaventata ma non le piace fare pronostici per paura di essere delusa. Sarah ha iniziato a provare Per un ora d’amore, il brano richiesto da Michele Bravi, ma si è subito interrotta dimostrando la difficoltà emotiva.

Chi sarà eliminata tra Lil Jolie e Sarah?

Cosa direste ai bambini che eravate?

I ragazzi hanno continuato a dire che cosa direbbero a loro da bambini, osservando le foto. Ecco cos’è successo:

Petit direbbe di sognare tanto e non farsi condizionare dalle altre persone. Perché lui si fa condizionare molto dai giudizi degli altri. Lui non era peste vivace da piccolo, si faceva i fatti suoi. Di quel periodo sente la mancanza della nonna, il divertimento. Giocando a calcio ha ricevuto parecchie porte in faccia. Lui ci ha creduto ed è arrivato nel professionismo ma si è fatto male. Nel frattempo faceva anche musica e sognava ed oggi è ad Amici…

direbbe di credere in se stessa perché è una persona libera, di essere orgogliosa della sua diversità perché è un valore aggiunto e non un difetto come le hanno fatto credere. Di combattere perché arriverà la felicità. Prima combatteva con il mondo, adesso combatte di più con se stessa. Si è sentita molto sola, incompresa, sbagliata, per molto tempo fino a quando non ha trovato la sua vera dimensione. Deve ringraziare i suoi genitori perché non è scontato quello che hanno fatto per lei, per farla sentire una persona libera. Dustin ha fatto i complimenti a Lil per il suo modo di pensare. Martina direbbe di ritornare ad essere estroversa come quando era piccolina. Era molto estroversa, istintiva, una peste nei confronti della mamma e del fratello. Martina vorrebbe fregarsene meno del giudizio degli altri. La cantante ha nostalgia della spensieratezza di quella età.

Guanto di sfida Marisol vs Sofia

In casetta continuano ad arrivare buste! Un nuovo guanto di sfida per Marisol da parte di Emanuel Lo che ha deciso di confrontarla con la sua allieva, Sofia. Il professore ha detto che quando Marisol è entrata nel programma lui aveva mille aspettative ma tante sono state colmate e altre non hanno ancora una risposta. Emanuel ha spiegato di non averla mai vista andare oltre il suo, che a lui piace molto. A questo punto vuole capire di più. La Celentano parla sempre della versatilità di Marisol e per questo vorrebbe testarla. Lo vorrebbe vedere la danzatrice nella sua disciplina, nell’hip hop. Marisol dovrà essere coinvolgente, energica e in stile street. Dovrà confrontarsi con Sofia che ritiene versatile e credibile e che sta crescendo di minuto in minuto.

Marisol ha detto che il guanto è equo. Poi ha potuto guardare la coreografia pensata da Emanuel per questo guanto. La ballerina ha detto che Lo non si è risparmiato con le difficoltà ma è giusto che sia, è giusto mettere in evidenza le doti di Sofia visto che è un suo guanto. Marisol crede che non farà una figuraccia con questo balletto.

Lezione speciale

I ragazzi hanno fatto una nuova lezione con Renato Tortarolo nello studio di Tim.