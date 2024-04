Amici 23 è andato in onda questo pomeriggio, mercoledì 17 aprile 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime? Mentre l’appuntamento di sabato con il serale si avvicina ormai sempre di più, che cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della scuola più famosa d’Italia? Gli allievi avranno ricevuto dei guanti di sfida? Saranno stati approfonditi i rapporti tra i ragazzi? Sarà finalmente stato mostrato Holden dopo l’assenza che sta facendo preoccupare i fan? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito. Tra l’altro, ricordiamo che Lil Jolie e Sarah hanno ancora il giudizio sospeso sul loro ballottaggio che si concluderà proprio sabato, quando canteranno la canzone richiesta da Michele Bravi.

Amici 23, guanto di sfida Mida vs Martina

Questa nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 si è aperta con un guanto di sfida arrivato in casetta per Mida. A scrivere è stata Anna Pettinelli. La professoressa ha scritto che Mida è l’incontrastato principe delle barre e dei rifiuti. Lei ha più volte provato a smuoverlo dalla sicurezza del suo trono comodo ma Mida, con sdegno, non si è abbassato a cantare per i comuni mortali, in modo nudo e crudo. La Pettinelli però si è detta testarda ed infatti non se ne fa una ragione. La prof si chiede come può un cantante rifiutarsi di cantare? Proprio per questo motivo ha deciso di andare incontro a Mida in tutti i modi, per far accettare il guanto ma anche per mettere in luce la versatilità e le doti di Martina.

Anna ha deciso di togliere alla sua allieva la possibilità di esprimersi con la sua voce, scegliendo un pezzo al livello di Mida. Non solo. La Pettinelli ha scelto un pezzo in spagnolo. Con il guanto vuole dimostrare che Martina può cantare qualsiasi cosa. Mida, al contrario, canta quello che pare a lui ed in maniera discutibile. La prof ha quindi chiesto al ”principe dell’autotune” di abbassarsi a cantare un brano pieno di sentimento, di sensualità e leggerezza. Si tratta della canzone spagnola più famosa al mondo e con più cover mai realizzate. La versione sarà la stessa per entrambi e dovrà essere rispettato il testo. Le barre saranno quindi vietate. Mida potrà utilizzare gli strumenti tecnici che ritiene indispensabili.

Dunque, la Pettinelli ha deciso di far confrontare Mida con Martina con il brano Besame mucho. Mida ha detto che il pezzo è molto bello mentre Martina si è sentita subito in difficoltà in quanto ha detto di parlare spagnolo ma con l’accento portoghese, viste le sue origini brasiliane. Lei teme infatti che il guanto non sia troppo a favore, dalla sua parte. Mida intanto ha definito la Pettinelli come molto furba. Secondo Martina potrebbe essere una cosa nuova per entrambi…

I ragazzi si sono confrontati e Martina ha ribadito la sua idea. Per Mida questa è solo una canzone da cantare. Peccato però che gli altri guanti siano stati rifiutati dall’allievo della Cuccarini. Secondo Gaia, Martina dovrebbe accettare il guanto anche se ha paura di non portare a casa il punto.

Mida incontra Lorella Cuccarini

Dopo aver scoperto il guanto di sfida, Mida ha incontrato Lorella Cuccarini. Il cantante ha detto di volerlo fare anche se si sente preso in giro da parte della Pettinelli, da come parla di lui. Secondo la Cuccarini la lettera lascia il tempo che trova ma Mida deve impegnarsi e potrà fare bene. Lei avrebbe velocizzato il brano, avrebbe scelto un arrangiamento diverso.

I desideri di Gaia realizzati

Ieri Gaia è stata eletta l’amica della settimana ed ha potuto esprimere i suoi tre desideri da realizzare. Alcuni di essi sono stati realizzati. I ragazzi sono arrivati su un prato verde. Gaia lo ha raggiunto presa in braccio da Dustin, per via dell’infortunio. Due dei suoi tre desideri sono stati realizzati: il primo è un picnic insieme ai suoi amici mentre il secondo l’urlo da sopra ad una montagna (allestita con del cartonato). Un momento molto carino in cui i ragazzi hanno mangiato ed hanno cantato insieme mentre Lil Jolie suonava la chitarra. Gli allievi sembravano decisamente felici e spensierati.

A proposito del picnic, vogliamo tranquillizzarvi: era presente anche Holden!

Una sorpresa per Martina

Uno degli allievi ha ricevuto un messaggio speciale. Chi? Martina. Per lei un video dei genitori mentre guardano l’ultima puntata del serale, ascoltando la figlia che canta il nuovo inedito intitolato Niente come te. Mentre guardava il filmato, Martina è scoppiata in lacrime per l’emozione. Nella clip si vedevano chiaramente la mamma ed il papà commossi per l’esibizione. I genitori si sono detti tanto orgogliosi di Martina e le hanno fatto i complimenti per il nuovo brano.

Per Martina rivedere i genitori è stato bellissimo. Sente tanto la loro mancanza. Loro l’hanno sempre spinta a crederci, soprattutto il papà.

Cosa direste ai bambini che eravate?

I ragazzi hanno continuato a commentare le loro foto da bambini. Cosa direbbero a loro da piccoli?

Sarah direbbe di non avere paura di sbagliare perché ancora adesso sente la paura di commettere errori. Quando era piccola questa cosa non le apparteneva. Non parla mai tanto di se stessa ma ad Amici capita di fare i conti con lei… Marisol ha detto che Sarah all’inizio era un po’ più superficiale all’inizio, ora la trova più sensibile e maturata, anche se pretende troppo da se stessa. Questo spesso può essere negativo e porta la cantante a rimanere delusa.

Marisol ha detto che Sarah all'inizio era un po' più superficiale all'inizio, ora la trova più sensibile e maturata, anche se pretende troppo da se stessa. Questo spesso può essere negativo e porta la cantante a rimanere delusa. Dustin direbbe di non preoccuparsi dei giudizi degli altri, di non smettere di imparare. A lui, come per Sarah, non piace parlare di se stesso. Preferisce ballare.

Gaia direbbe di abbracciare le paure e di abbracciare le insicurezze. Lei non ama le sue foto di quando era piccola, non si piaceva.

Un regalo da parte di Michele Bravi

I ragazzi hanno ricevuto un regalo inaspettato all’interno della casetta da parte di Michele Bravi: il vinile del nuovo disco. Il giudice ha scritto una lettera a penna piena di bellissime parole e tanti consigli per i giovani artisti. Michele ha poi chiesto ai ragazzi di immaginarsi sulla poltrona rossa, dando a loro un dono, così come loro lo fanno a lui ogni settimana con la loro arte.