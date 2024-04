Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, finalmente, è stato mandato in onda il filmato per il quale è stato squalificato Francesco Benigno. Dopo svariate esortazioni da parte dell’attore, infatti, con tanto di prese in giro e accuse forti contro il programma, gli autori hanno deciso di fare chiarezza, una volta per tutte. A seguito della messa in onda del filmato, però, il diretto interessato ha dato luogo a nuovi sfoghi, e anche il pubblico da casa si è sbilanciato sulla faccenda.

Gli sfoghi di Francesco Benigno dopo il video mostrato all’Isola dei Famosi

All’interno del filmato per il quale è stato squalificato Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi si vede il concorrente litigare con Artur Dainese. Entrambi si sono lanciati delle provocazioni ma, ad un certo punto, l’attore si è avvicinato a muso duro al suo interlocutore che, per allontanarlo, gli ha messo una mano davanti la faccia, senza toccarlo. Francesco, allora, ha spinto via la mano con grande veemenza. Poi ci sono stati degli spintoni tra i due e, alla fine, Benigno ha minacciato il suo ex compagno d’avventura di tirargli contro un bastoncino di legno raccolto da terra.

Dopo la visione del filmato, il concorrente ha sbottato sui social accusando gli autori dell’Isola di cercare di fare un po’ di ascolti sfruttando il suo caso. Per tenere alta la concentrazione del pubblico, facendo risalire lo share, infatti, la produzione ha pensato bene di trattare la faccenda oltre le 23:00, in modo da tenere sulle spine i telespettatori. Inoltre, Francesco ha continuato a ribadire di aver descritto perfettamente come siano andate le cose, quindi, non è apparso pentito per quanto accaduto.

La reazione del pubblico dopo il filmato

In un secondo momento, poi, Francesco ha pubblicato anche una serie di contenuti nei quali ha svelato i tre ipotetici tentativi di corruzione da parte dello staff dell’Isola dei Famosi, i quali gli avrebbero offerto del denaro in cambio del suo silenzio. Questi video, però, sono stati segnalati e, attualmente, non compaiono più sul suo profilo Facebook.

Nel frattempo, i telespettatori hanno avuto modo di farsi un’idea di quanto accaduto. Il pubblico attualmente è diviso. Alcuni sono ancora convinti della non colpevolezza di Francesco, accusando Artur di averlo provocato. Altri, invece, stanno cambiando decisamente idea accusando Benigno di aver fatto una grossa figuraccia dopo la messa in onda della clip, in quanto ha realmente agito in modo violento e assolutamente sconsiderato.