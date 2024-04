Momenti piuttosto duri per Mario Cusitore. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, infatti, vedremo il corteggiatore in fortissima difficoltà. Dopo una pesante segnalazione, infatti, gli opinionisti lo metteranno sotto torchio. Tina Cipollari si dirà disposta a fare delle indagini sul suo conto. Ecco cosa succederà.

Tina mette alle strette Mario Cusitore a Uomini e Donne

Al Trono di Ida Platano a Uomini e Donne si preannunciano momenti molto concitati. La dama si sta concentrando su Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Mentre quest’ultimo sembra comportarsi spesso in modo esemplare e ineccepibile, l’altro finisce sempre per trovarsi in qualche guaio.

La scorsa settimana è trapelata una segnalazione sul suo conto, cosa che ha turbato non poco Ida. Prossimamente, però, vedremo che la situazione si complicherà. Ieri sera, infatti, è stata effettuata una nuova registrazione di UeD, e i risvolti sono stati alquanto inaspettati. Tina Cipollari, infatti, ha chiesto a Mario di fornirle il cognome dell’autrice della scorsa segnalazione. Questo perché la donna è convinta della cattiva fede del cavaliere.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Altre anticipazioni su UeD: il trono di Daniele è in bilico?

Il tutto andrà in onda tra qualche settimana, in quanto ci sono ancora diverse registrazioni da smaltire e da mostrare al pubblico. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalle anticipazioni di UeD riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che Mario si troverà in forte difficoltà. A spalleggiare Tina, in questa circostanza, ci sarà anche Gianni Sperti, il quale si dirà disponibile a seguire queste indagini in maniera approfondita, in modo da portare alla luce la verità.

Ida Platano sarà molto provata da tutte queste continue messe in discussione, tuttavia, sembrerà propensa a credere a Mario. Per quanto riguarda Daniele Paudice, invece, anche il suo trono è un po’ altalenante. Nelle prossime settimane vedremo che non si presenterà in puntata. Che forse stia maturando l’idea di abbandonare, oppure la sua assenza sarà causata semplicemente da impegni? Al Trono Over, infine, ci sarà una discussione molto animata tra Jessica e Diego. La donna accuserà il cavaliere di essere uscito con lei solo per il suo aspetto estetico ma, in realtà, non sente altro. Sarà davvero così?