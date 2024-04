Mario Cusitore è, sicuramente, tra i personaggi più discussi di questa edizione di Uomini e Donne. Come emerso dalle recenti anticipazioni, lui e Ida Platano non stanno attraversando un bel momento, in quanto la donna continua a non fidarsi di lui. Nel frattempo, però, pare che a fomentare i dubbi di Ida ci siano anche alcune segnalazioni provenienti dall’esterno, nelle quali ci sarebbe come obiettivo principale quello di sabotare Mario. Ecco cosa è emerso.

Le segnalazioni su Mario Cusitore: cosa è successo

In queste ore, stando ad alcune indiscrezioni trapelate dai social, precisamente dall’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che Mario Cusitore sia stato avvistato all’interno di un locale durante lo scorso fine settimana. La struttura in questione pare fosse un lido sulla spiaggia, dove si balla e ci si diverte in compagnia.

Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni trapelate dai social, pare che Mario avesse preso parte a questo evento divertendosi e ballando, anche con alcune ragazze. In realtà, però, una persona che ha ammesso di aver preso parte allo stesso evento di Mario, ha voluto spezzare una lancia in suo favore, difendendo la buona fede del corteggiatore di Uomini e Donne.

Qualcuno sta sabotando Mario agli occhi di Ida a UeD?

La persona in questione ha ammesso che, purtroppo, ci sono tante persone che vogliono fare di tuto per screditare l’immagine di Mario Cusitore. Durante l’evento sopracitato, infatti, pare che il giovane avesse assunto un atteggiamento sempre rispettoso. A divertirsi si è divertito sicuramente, ma sempre nel rispetto del percorso che sta facendo a Uomini e Donne con Ida Platano.

Per contro, invece, l’autrice di questa segnalazione ha dichiarato che nel locale ci fossero tantissime ragazzine che provavano in tutti i modi a circuire Mario, provocandolo nella speranza che commettesse un passo falso. Cosa che, però, non sembra essere accaduta. Che, dunque, realmente esistano persone che stanno facendo di tutto per screditarlo agli occhi dei fan di UeD e, soprattutto, di Ida Platano?