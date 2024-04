La vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, si sta preparando per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024 che si terrà a Malmo, in Svezia. La cantante ha deciso di includere nel suo team due ex ballerine provenienti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Angelina Mango, ex ballerina di Amici, in gara con lei all’Eurovision 2024

Angelina Mango, sta lavorando con fervore per l’imminente Eurovision 2024. Quest’anno l’evento si terrà a Malmo, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Con una particolarità che riguarda il suo legame di con la nota trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi: Angelina ha deciso di integrare nel suo corpo di ballo due ballerine, provenienti da una precedente edizione dello stesso talent show. Negli ultimi tempi, la cantante ha tenuto numerosi concerti in giro per l’Europa, puntando a farsi conoscere dal vasto pubblico internazionale in vista dell’importante appuntamento musicale.

In attesa di portare sul palco dell’Eurovision Song Contest la sua canzone “La noia“, già vincitrice a Sanremo, sta ricevendo enormi consensi. Alcuni addetti ai lavori prevedono persino una sua possibile vittoria. Parallelamente, Mango sta curando i dettagli della coreografia che accompagnerà la sua esibizione. Ha scelto di formare un corpo di ballo composto da sei componenti, tra cui spiccano Arianna Forte e Valentina Vernia, entrambe ex allieve della scuola di Amici. Arianna Forte, pur non essendo arrivata alla fase serale del talent show, è riuscita a ottenere una rilevante notorietà e ad accaparrarsi collaborazioni con artisti del panorama musicale italiano, tra cui Alessandra Amoroso. D’altra parte, Valentina Vernia è giunta al serale di Amici 18 e ha vissuto all’interno del programma un’esperienza sentimentale con Alberto Urso, vincitore dell’edizione.