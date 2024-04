Ieri pomeriggio, nel corso della puntata consueta di Uomini e Donne, c’è stato uno scontro particolarmente acceso e animato tra Aurora Tropea e Gianni Sperti. Quest’ultimo è stato addirittura accusato da alcuni utenti del web di essere un bullo ai danni della dama. Ad ogni modo, in queste ore, la dama ha pubblicato degli sfoghi su Instagram, che sembrano essere riferite proprio a quanto accaduto durante la messa in onda di ieri. Ecco cosa è successo.

Brutto momento per Aurora Tropea, anche fuori da UeD

Se, anche se per brevi momenti, l’ostilità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sembra affievolirsi a Uomini e Donne, lo stesso non può affatto dirsi per quella tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. I due, infatti, durante la puntata di ieri di UeD, si sono duramente scontrati. Ad avviare il dibattito è stato, come sempre, l’opinionista, il quale critica qualunque tipo di azione compiuta dalla donna.

Aurora in studio ha cercato di mostrarsi calma e tranquilla, cercando di non cedere alle provocazioni del suo interlocutore. Adesso, però, sui social ha lanciato una serie di stoccate, senza mai fare noi espliciti, che potrebbero essere riferite a quanto accaduto ieri. In particolar modo, la dama ha esordito dicendo di essere alla disperata ricerca di una gioia nella sua vita cosa che, purtroppo, sembra non si verifichi, ormai, fa molto tempo.

Pesante stoccata di Aurora: è riferita a Gianni Sperti?

Successivamente, poi, Aurora è entrata nel vivo ed ha riportato una citazione riferita alle persone che sono solite sminuire e criticare gli altri. Nel dettaglio, ha detto che le persone insignificanti sentono la necessità di sminuire gli altri per riuscire a valorizzare se stessi. Il commento sembra essere perfettamente calzante con quanto accaduto ieri, anche se il nome di Gianni Sperti non è stato certamente fatto in modo esplicito.

Ad ogni modo, la Tropea sembra proprio non sopportare più le continue ingerenze dell’opinionista nel suo percorso. Adesso ha conosciuto un nuovo cavaliere di nome Federico, e tra i due sembra sia nata una certa intesa, che stavolta sia quella buona per trovare, finalmente, un po’ di serenità lontano da UeD? Vedremo.