Carlo Conti, celebre conduttore televisivo italiano, sembra riaprire le porte a una sua possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025, dopo aver negato tale possibilità solo un mese fa. Sebbene Conti abbia già guidato l’iconica kermesse canora italiana dal 2015 al 2017, le sue recenti dichiarazioni lasciano aperto lo scenario di un eventuale ritorno nelle vesti sia di conduttore che di direttore artistico.

Carlo Conti a Sanremo: dichiarazioni passate e possibile incarico futuro

Il corso del tempo ci ha insegnato che a Sanremo nulla è mai definitivamente deciso. Carlo Conti, stimato conduttore televisivo, sembra aver lasciato aperta la porta a un possibile ritorno sulla scena del celebre Festival della canzone italiana. Meno di un mese fa, le sue parole sembravano chiudere a questa idea: “No, ne ho fatti tre, uno più bello dell’altro, mi bastano quelli” così sentenziava, rispondendo ad un’ipotesi di sostituzione di Amadeus per la conduzione dell’edizione 2025.

Ancora oggi, vediamo il ritratto di un professionista che non esclude certo di ritornare nella veste di conduttore e direttore artistico del Festival, ruolo quest’ultimo che ha coperto con successo dal 2015 al 2017. Mantenendo la serietà e la spontaneità che caratterizzano sempre le sue dichiarazioni, Conti ha affermato:

Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice. Se l'azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l'orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante.

Conti non ha mancato di proporre anche un’ulteriore riflessione:

Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus ci siamo sforzati di stare al passo con i tempi. Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per un gesto di rispetto verso chi lo farà. Non vorrei che nessuno si percepisse come una seconda scelta.

Dichiarazioni che vanno ad aggiungere il suo nome nella lista dei potenziali successori di Amadeus, figura che ha guidato il Festival di Sanremo per cinque edizioni. In attesa di conferme sul suo ritorno a Sanremo, Carlo Conti si sta preparando per la decima edizione de “I Migliori Anni”, in programmazione per sabato 6 aprile 2024, in prima serata su Rai1. Un ritorno in grande stile per il conduttore toscano che, Sanremo o meno, promette di non deludere il pubblico televisivo italiano.