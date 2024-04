Beatriz D’Orsi ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di come sia riuscita a riprendersi, in maniera anche piuttosto rapida, dalla delusione ricevuta a Uomini e Donne da Brando Ephrikian. Nel trarre un po’ le somme di quanto accaduto, poi, la giovane ha voluto fare anche un inaspettato dietrofront che riguarda Tina Cipollari. Ecco cosa ha rivelato.

Ecco come Beatriz ha superato la delusione di Brando a UeD

Nel corso di una recente intervista rilasciata per il settimanale di Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi ha parlato del suo percorso a UeD. La giovane è partita, innanzitutto, dal momento conclusivo del suo percorso. A tal riguardo, ha detto di essere rimasta molto male, tuttavia, non è stata sola neppure un attimo. I suoi cari, infatti, si sono subito precipitati da lei per rincuorarla, portandole gelato e cose buone da mangiare.

Questo ha permesso alla ragazza di riprendersi in fretta, forse anche troppo. Ricordiamo, infatti, che la giovane è stata chiamata da Daniele Paudice durante una scorsa puntata di UeD per corteggiarlo. Lei ha rifiutato, ma non perché non si sentisse pronta quanto, piuttosto, perché non interessata a lui. A quanto pare, infatti, sarebbe pronta a cimentarsi in una nuova relazione di già.

Le parole inaspettate della D’Orsi verso Tina Cipollari

Oltre che parlare di questo, poi, Beatriz D’Orsi ha voluto spendere delle parole anche su Tina Cipollari. L’opinionista l’ha davvero bersagliata durante il suo percorso a Uomini e Donne, provocandole, certe volte, anche delle vere e proprie crisi isteriche. Adesso che tutto è finito, però, Beatriz ha ammesso di ringraziare Tina, in quanto è grazie a lei se ha imparato delle cose su di sé.

Durante gli scontri con la Cipollari, infatti, la D’Orsi ha imparato l’autocontrollo e a tenere a bada alcuni aspetti del suo carattere un po’ troppo irruenti. Col senno di poi, inoltre, ha anche detto di ringraziarla in quanto alcuni interventi sono serviti per spronarla. Insomma, parole del tutto inaspettate, che sembrano avere tutta l’aria di un voler preparare il terreno per una futura ascesa al Trono.