Arriva la quarta edizione del tanto seguito Lol – Chi ride è fuori, disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Un susseguirsi di personalità tra cui Diego Abatantuono, Giorgio Panariello e Angela Finocchiaro dovranno cimentarsi nella sfida che li porterà a trattenere le risate, con la conduzione dei volti familiari di Fedez e Frank Matano.

Quando saranno disponibili gli episodi di LOL – Chi ride è fuori 4

La nuova stagione si caratterizza per la presenza di sei episodi. Dal 1° aprile avrete l’opportunità di fruire ai primi quattro episodi di Lol 4-Chi ride è fuori, speciale interamente dedicato al sorriso, con protagonisti volti popolari dello spettacolo come Diego Abatantuono e Maurizio Lastrico. È previsto che gli episodi finali siano disponibili l’8 aprile su Prime Video. Come d’abitudine, gli episodi saranno messi in onda la mattina.

Anche quest’anno, professionisti del divertimento come Diego Abatantuono, Giorgio Panariello, Angela Finocchiaro e tanti altri, saranno messi alla prova nel tentativo di non ridere per sei interminabili ore, costantemente a contatto tra loro e tentando di contenere il sorriso al cospetto delle performance altrui. Per scoprire chi sarà il fortunato campione, però, sarà necessario attendere una settimana, poiché la quinta e la sesta puntata saranno rese fruibili a partire dall’8 aprile.

Ancora una volta alla guida dello show ci sarà Fedez, supportato da Frank Matano e ci sarà anche Lillo Petrolo, stella della prima stagione del programma.Come anticipato, anche quest’anno i sei episodi che compongono il format, riprodotto dall’originale programma giapponese, si divideranno in due momenti distinti.

Per assistere ai nuovi episodi di Lol 4 – Chi ride è fuori, sarà sufficiente essere iscritti alla piattaforma streaming di Amazon, dove sarà possibile scoprire i nuovi episodi del gioco dedicato totalmente al riso.