Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 1 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 1 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, voi siete in una fase in cui potrebbero presentarsi sfide di rilievo. Il mese di Aprile rappresenta un momento di energia, come ho anticipato nelle mie previsioni annuali. Se possedete il mio libro, potreste constatare che ho previsto per questa fase del vostro oroscopo un grande desiderio di tornare in campo, di rafforzare la fiducia degli altri e, forse, di liberarvi di circostanze che non hanno più significato. Un periodo di emozioni forti per i single, a meno che non siano diventati troppo diffidenti in amore.

Oroscopo del Toro

Aprile è un mese significativo per il Toro, con l’arrivo del sole nel segno insieme a Giove che favorisce la risoluzione di questioni rimaste in sospeso, potrebbe coinvolgere anche temi legati al legale. Se sei ancora con lo stesso partner, cogratulazioni, sei riuscito a superare una crisi notevole sorta tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Tuttavia, se ci sono stati cambiamenti, devi accoglierli, ricordando che per i Toro, di natura molto conservatrice e abitudinaria, l’errore risiede nel non realizzare che è necessario diversificare dalle consuetudini passate per evitare di cadere in uno stato di preoccupazione eccessiva.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vedo per voi un periodo di forza e brillantezza intensa a partire dal 5, perché Venere risveglierà la sua energia. Non sarà quindi sorprendente vedere molti di voi, nati sotto questo segno, pronti a immergersi in nuovi amori ma anche a prendere decisioni importanti per ciò che concerne la sfera lavorativa. Se c’è un individuo che risponde ricambiando i tuoi affetti, lo incontrerai. Al contrario, se un capitolo della tua vita si è concluso, ti invito a voltare le spalle al passato senza più ripensamenti. L’orizzonte suggerisce che potresti aver sperimentato una delusione recente, ma ricorda che la vita va avanti.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro vive un mese molto peculiare: l’avvio può sembrare contraddistinto da qualche inciampo, ma dalla metà del mese in poi si prospettano ottimi risultati. Se avvertite un certo caos in ambito lavorativo, non stupitevi. Non è inspiegabile trovarsi a dover affrontare una competizione, sia essa in campo amoroso o professionale, e non sarà una sorpresa se questa situazione dovesse protrarsi nel tempo. Tuttavia, l’elemento fondamentale è riuscire a trionfare in queste sfide – e sono convinto che questo concetto sia chiaro a tutti. Va detto, però, che molto dipenderà anche dalle vostre personali doti e competenze. Potreste iniziare il mese con un certo nervosismo, ma quest’ultimo potrebbe rivelarsi un acceleratore per risolvere anche rapidamente alcune questioni.

Oroscopo del Leone

Leone, la presenza di Venere nel tuo segno non è più in posizione opposta, e per natura sei una personalità orgogliosa. Tuttavia, tieni a mente di non fare ostinazione solo per difendere i principi, legati ad affetti o interessi che nel tempo si sono consumati. La soluzione o l’oblio di un problema familiare potrebbero non essere semplici, teniamo a mente che qualcuno ha potuto subire un turbamento. Sfruttando però la tua energia intrinseca e l’inclinazione all’azione, esiste il potenziale per andare molto oltre. Per ciò che riguarda la vita professionale, la prima metà di aprile riserva una certa importanza. Le sfide o gare che si presenteranno avranno la possibilità di essere superate con maggiore facilità.

Oroscopo della Vergine

Vergine, questo intervallo di tempo non si adegua all’inerzia, tuttavia, se oggi, avendo in considerazione che è Pasquetta, decidi di concederti un momento di tranquillità, non è certamente da condannare. Infatti, dal giorno successivo, dovrai prendere numerose determinazioni. Venere, ancora in opposizione, sarà libera da un fardello da venerdì, pertanto, comprendo che alcune risoluzioni possano essere complicate da adottare. Tuttavia, è necessario anche riconoscere che è in atto una fase di reinvenzione, quella di cui ho discusso da un po’ di tempo. Saturno, dopo aver tagliato, consolida le novità con Giove in trigono.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia, dopo un periodo di serenità, immette tensione e stress. Si ravvisa la necessità di rivedere le relazioni con gli altri, con i professionisti autonomi che si attivano per progetti innovativi. Possiamo considerare questo momento come un’opportunità di rinnovamento, benché tu avresti preferito evitare eventuali dissapori. Infatti, fino a poco tempo fa riuscivi a gestire le tensioni, ma adesso, la situazione ti sfugge, non riesci più a trattenerti. Quelli che non hanno notato i segni del cambiamento in tempo subiranno le conseguenze. Ciò nonostante, approfitta di questa Pasquetta, che sorge con una Luna vivace.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è il momento di decidere come procedere in amore. Può essere ammirevole immergersi profondamente nelle emozioni e nei sentimenti, ma ciò può non favorire il tuo benessere. Quante volte ti sei criticato per non essere abbastanza leggero? Ci sono molte persone che vivono il momento, che lasciano che le situazioni le attraversino senza farsene troppo carico, che riescono a non rimanere ferite di fronte ad una mancanza. Tu, però, non sei così, affronti tutto in modo diretto. È lo stesso il tuo modo di essere, sei un individuo estremamente sensibile. Voglio ribadirlo, comunque, ogni tanto, affrontare le cose in un modo un po’ più rilassato potrebbe fare la differenza. Si prevedono sospiri d’amore nella tua giornata. Fai attenzione se stai vivendo un rapporto con un Toro o un Leone.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, dal 5 Venere suscita movimento nelle tue acque. Questo influisce positivamente sia sul tuo campo delle relazioni che sul fronte lavorativo. I nuovi incontri porteranno più di quanto previsto, e se alcune circostanze ti hanno lasciato esausto, è evidente che le cose non sono come prima. È importante che tu stabilisca dei limiti. Tuttavia, sappiamo che anche l’oroscopo ha delle restrizioni, un po’ come le promozioni hanno una durata limitata. Entro la fine di maggio dovrai fare delle scelte, scelte che poi a partire da giugno saranno più complesse da realizzare. L’amore ti sta chiamando.

Oroscopo del Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno, la sfera lavorativa assume un’importanza preponderante rispetto agli altri aspetti della vita. In particolare, i Capricorno maschili tendono a fare della responsabilità il loro credo. Non è raro, infatti, vedere giovani del segno, tra i 15 e i 20 anni, che già assolvono al ruolo di capofamiglia. Questo segno zodiacale, in questi giorni, sembra essere in una posizione di protezione nei confronti degli altri, nonostante l’influenza di Mercurio in aspetto contrario. La comunicazione, l’espressione di idee e progetti potrebbe non ricevere un riscontro immediato. È importante, tuttavia, non perdere la calma se le cose non procedono come previsto e continuare nel proprio cammino.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario potrebbe sperimentare un rinascimento nell’amore, soprattutto a partire da venerdì, quando molte circostanze positive tornano in gioco. La Luna oggi presenta un aspetto favorevole; i sentimenti che stanno sbocciando in questo periodo potrebbero avere un peso significativo. Libera la mente e lascia volare i tuoi pensieri, ma ricorda sempre di mantenere un controllo sulle tue fantasie romantiche. Non vorrei infatti che un Acquario si lasci ingannare da chimere amorose, provocate semplicemente dal bisogno di provare emozioni, senza però essere realmente coinvolto.

Oroscopo dei Pesci

Nel segno dei Pesci, le sfide lavorative che stai affrontando sembrano essere principalmente legate a questioni finanziarie. Se sta per avvenire un rinnovo di contratto, è normale che tu desideri un miglioramento. Tuttavia, Pasquetta, che segue una Pasqua di riflessioni, potrebbe offrirti una visione più chiara del percorso da seguire. Il mio consiglio è di evitare di concentrarti eccessivamente sui momenti di tristezza e, in particolare, se stai vivendo una relazione di lungo termine, cerca di non focalizzarti solo sui problemi. Maggio sarà un punto di svolta; pertanto, è fondamentale lavorare da ora per ottenere miglioramenti nelle prossime settimane. Consiglio inoltre di evitare di trascorrere le nottate in bianco; sebbene sia tradizione concedersi un extra per Pasquetta, come, per esempio, un capriccio in più, non sarebbe opportuno esagerare.

