Marisa Laurito farà parte della giuria della nuova edizione del programma televisivo ‘Celebrity Chef‘. Dopo una lunga carriera come attrice, ora Marisa Laurito prenderà il posto della giornalista Angela Frenda, affiancando il celebre chef tristellato Riccardo Monco. Come si evolveranno le dinamiche del programma con questo nuovo ingresso?

Marisa Laurito entra nel cast di Celebrity Chef

L’eclettica Marisa Laurito entra a far parte del cast di Celebrity Chef, il preserale di Tv8. Già conosciuta per le sue performance televisive su Sky, la poliedrica attrice si appresta ora ad assumere il ruolo di giurata nell’acclamata trasmissione culinaria di Alessandro Borghese. Marisa Laurito prende il testimone dalla giornalista Angela Frenda in questo nuovo capitolo del programma. Accanto a lei Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze tante volte citato per la sua eccellenza. La gara sarà trasmessa dal lunedì al venerdì alle 19.10 e metterà alla prova due personalità del mondo dello spettacolo, che saranno chiamate a proporre il loro miglior menu degustazione. Nella prima settimana di sfide si confronteranno figure celebri come Daniele e Stella Bossari, Toni Bonji e Ubaldo Pantani, Alessandra Celentano e Garrison, Carlo Lucarelli e Pablo Trincia, e Barbara Bouchet, madre del presentatore stesso, e Corinne Clery.

Il rinnovato format di Celebrity Chef

La nuova edizione di Celebrity Chef presenta un format rinnovato: non più solo padrone di casa, Alessandro Borghese diventa ora anche giudice, unendosi a Marisa Laurito e Riccardo Monco per valutare le performance delle celebrity. Ogni giudice ha a disposizione 6 stelle, suddivise in 3 nere e 3 bianche, da assegnare a ogni celebrità su una scala da 0 a 3. La votazione finale, però, sarà decisa dal pubblico presente in sala, che assegnerà una stella al piatto migliore. La celebrità che riceverà più stelle al termine della serata avrà l’opportunità di fregiarsi del prestigioso titolo di Celebrity Chef.