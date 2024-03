La finalissima del Grande Fratello è alle porte. Mentre Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si contenderanno l’ultimo posto disponibile in finale in apertura di puntata, gli scommettitori danno le quote sul possibile vincitore. Tuttavia, la vittoria finale è ancora tutto da decidere, perché dietro la ribalta dei favoriti, alcune sorprese potrebbero essere in agguato.

Finale del Grande Fratello: i favoriti secondo gli scommettitori

Stasera andrà in onda la finalissima del Grande Fratello, chiudendo l’edizione più lunga del reality a conduzione di Alfonso Signorini. I protagonisti che si contenderanno il titolo sono Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. All’affascinante competizione si aggiungeranno altri partecipanti, ancora da determinare. Sono, infatti, al televoto Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. A inizio della finalissima sarà reso noto il loro esito.A lasciare a un passo dalla finale, invece, sono stati Alessio Falsone, Giuseppe Garibaldi e Federico Massaro. Essi non sono riusciti a superare il televoto con i loro compagni di avventura, dovendo così salutare l’ambito sogno della vittoria.

Quanto alla vittoria, il parere degli scommettitori sembra propendere per Beatrice Luzzi, la cui quotazione è di 1,40. L’unica in grado di rubarle il titolo di vincitrice sembra essere Perla Vatiero, supportata dai suoi fan e da quelli di Mirko Brunetti. Perla si piazza al secondo posto con una quotazione di 2,50. Negli ultimi posti delle probabili vittorie, invece, sono posizionati gli altri finalisti. La quotazione per Massimiliano Varrese è di 13, mentre Rosy Chin, Letizia Petris e Greta Rossetti sono tutte quotate a 16. Per conoscere l’effettivo svolgimento della finale e il suo esito, non rimane che attendere la puntata di stasera. Saranno davvero Beatrice e Perla le uniche a contendersi la vittoria, o ci saranno colpi di scena?