Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 26 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 26 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il periodo che stai per affrontare sarà estremamente eccitante e significativo. Sento che intravedi in te stesso un’energia, forse eccessiva, che spesso si manifesta quando gli astri brillano intensamente. L’Ariete tende ad essere iperattivo in questi momenti. Probabilmente stai vivendo un’ansia mista a un coraggio potenziato. Il consiglio è quello di organizzare la tua vita. L’amore e la passione saranno i protagonisti predominanti. Senza dubbio, è l’opportunità perfetta per farti notare in molte situazioni.

Oroscopo del Toro

Per coloro che appartengono al segno zodiacale del Toro, attualmente Giove rappresenta il principio di legalità e giustizia. Questo indica un periodo in cui sembra indispensabile mettere ordine, regolare questioni in sospeso e, se necessario, rettificare gli errori del passato. Vi trovate in un momento di profonda revisione, resa ancora più rilevante dalla presenza di Giove nel vostro segno. Ho la ferma convinzione che coloro che hanno affrontato difficoltà in passato riconosceranno il valore di queste trasformazioni personali. Tuttavia, tutti i benefici e le lezioni apprese saranno pienamente compresi e apprezzati solo verso la fine dell’anno.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, la giornata si presenta intrigante. È evidente che la prossima Pasqua sarà accompagnata da un certo grado di confusione. È quindi fondamentale fare luce su diversi aspetti e non lasciarsi abbattere se qualche situazione non evolve positivamente. L’ambito affettivo potrebbe riservare qualche dinamica controversa nei prossimi due giorni, ma niente di sorprendente considerando che Venere si è mostrata ostile per un periodo considerevole.

Oroscopo del Cancro

Cara persona del Cancro, avvertirai una lieve stanchezza, ma contrariamente avrai tanta energia per affrontare la giornata. Possibile che il mattino appaia un po’ pigro, tuttavia, mi sembra che nell’arco di un breve periodo, hai riconquistato la fiducia negli affetti sentimentali e nele passioni. Venere sta colloquiando di un vantaggio pressoché prossimo, ma ti invito a prestare la massima prudenza agli albori di aprile: dovrai affrontare un piccolo battaglia per rinnovare un contratto.

Oroscopo del Leone

Leone, l’universo amoroso ha richiesto un tributo, in quale contesto? Per esempio, laddove l’onestà è stata omessa, nel frangente in cui emergono due affari amorosi concomitanti oppure quando una questione passata rimane irrisolta. Presta attenzione se ti ritrovi a gestire due relazioni o se ci sono situazioni che necessitano di essere risolte nelle tue relazioni, specialmente se sono di lungo corso. Con il Sole e Mercurio favorevoli, mi aspetto che tu stia già lavorando su grandi progetti per le settimane a venire e per la seconda metà dell’anno.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, può sembrare che l’amore si trovi al di là del vostro orizzonte affettivo. Tuttavia, questo non significa necessariamente la sua inesistenza. In effetti, con una Venere opposta, potreste sentirvi incoraggiati a non esprimere i vostri sentimenti, soprattutto se siete celibi. Il vostro credo sembra essere “ti amerò eternamente”. Per le coppie stabili, potreste notare che le vostre discussioni serali si concentrano meno sull’amore romantico e più sulle preoccupazioni pratiche, come le spese domestiche o le responsabilità familiari, se ne avete. Fortunatamente, avete Giove dalla vostra parte, che vi sostiene nel recuperare terreno. Ma sappiate, mantenere l’equilibrio in tutto ciò potrebbe non essere un compito semplice.

Oroscopo della Bilancia

Carissimi Bilancia, dal 2-3 gennaio fino alla metà di febbraio, avvertirete un’intensa pressione. Quest’arco di tempo sarà contraddistinto da svariate attività, che vi spingeranno a rimodulare alcuni aspetti della vostra vita e a modificare determinati comportamenti. La mia sensazione è che molti di voi si stiano rimproverando internamente per non essere stati sufficientemente risoluti. E questo non avviene a causa di una mancanza di forza, ma perché spesso, al fine di evitare contrasti e conflitti e per timore di soffrire, si finisce per accettare circostanze che non rispecchiano i propri desideri. Pensate, per esempio, all’amore: quando è tumultuoso, ha bisogno di tranquillità.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno zodiacale dello Scorpione potrebbe sentirsi in difficoltà se dovesse affrontare le situazioni in maniera troppo diretta. Può sembrare normale considerando l’enorme attaccamento che hai alle persone care. Tuttavia, ti potrebbe sembrare che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Non mancheranno momenti di frustrazione dovuti ad ingiustizie, ma ti incoraggio a non lasciarti abbattere e ad evitare discussioni non costruttive. Inoltre, vorrei segnalarti che la Luna sarà particolarmente influente il giorno 27, rendendo pertanto l’amore, non solo sentimentale, ma anche sotto forma di amicizia, più avvertibile. Ma è possibile che entro la fine del mese questa energia possa trasformarsi in qualcosa di più profondo e intimo. Il fine settimana sarà un periodo ideale per ricaricare le energie.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è interessante dare un’occhiata alle previsioni astrologiche, anche se, naturalmente, non è obbligatorio. L’astrologia talvolta ci aiuta a tracciare il nostro percorso. Quando siamo consapevoli delle nostre capacità, e le stelle ci incoraggiano verso una determinata direzione, sembriamo essere più determinati. Personalmente, credo che quando i tempi sono favorevoli, si presentino proprio quelle opportunità che sembrano essere carenti in altri periodi dell’anno o del mese. Dunque, è strategico osservare attentamente la giusta giornata. Inoltre, Mercurio e la Luna mostrano un aspetto molto promettente. Analizzando il campo lavorativo, vedo un possibile incremento, con potenziali opportunità e progetti all’orizzonte, incluso per i liberi professionisti. La mia percezione è che alcune decisioni importanti non dovrebbero essere posticipate oltre la fine di maggio.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ci sono alcuni intoppi, con Mercurio in dissonanza. Tuttavia, fai attenzione, questi inconvenienti sono legati a questioni poco chiare. Conosci la tua natura decisa, è un tutto o niente, bianco o nero, ma non puoi sempre imporre la tua volontà quando coinvolgi altre persone. Quindi, se c’è qualcuno che deve prendere una decisione riguardante un contratto, un accordo, una proprietà, potrebbe probabilmente coinvolgerti. Ci sono persone che non hanno ancora preso una decisione e tu rimani come sempre uno dei segni più forti del momento. Tuttavia, se ci sono controversie contrattuali, questioni burocratiche o legali, documenti in sospeso, è probabile che un chiarimento arriverà solo dopo il 16, quando tutto sarà preso in considerazione.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, questo è un periodo carico di emozioni significative. Se sei in una relazione, cerchi più stabilità e serenità. Può darsi che l’agitazione arrivi quando sussistono vari impegni che affrontare, magari hai notato che ultimamente ti concedi un riposo notturno insufficiente, preoccupato per le attività da svolgere il giorno successivo. È fondamentale discutere di questioni rilevanti in famiglia, ma non affrettare le decisioni e presta particolare attenzione: qualora qualcuno, nella sfera affettiva, abbia manifestato una certa indecisione, potrebbe riconsiderare. Tuttavia, spetta a te dimostrare la tua affidabilità: uno dei punti critici dei nati sotto il segno dell’Acquario può essere la tendenza a essere talvolta un po’ troppo variabili.

Oroscopo dei Pesci

Le energie di Venere e Marte nel tuo segno infondono ardentemente la passione, possibilmente dirimendo controversie. Presagisco che entro la fine di maggio, ci saranno patti rinnovati e nuove offerte attese per giugno. Dal mio punto di vista, se ci fosse un errore, sarebbe senz’altro apprezzabile un compromesso che si realizza tra marzo e aprile, al più tardi entro maggio. Se il tuo cuore è in cerca di compagnia, non sottovalutare l’opportunità di trarre vantaggio da nuove conoscenze. In effetti, l’ottimo allineamento di Venere potrebbe ristabilire una certa serenità in una relazione che era stata ostacolata da eccessive tensioni negative.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.