L’ultimo aggiornamento su Beetlejuice Beetlejuice certifica l’assenza di uno dei protagonisti della prima commedia horror del 1988, nel prossimo sequel del celebre illustratore Tim Burton. Originariamente, nel film classico, vedevamo seguire le vicende di una coppia defunta che richiedeva l’ausilio del bioesorcista di Michael Keaton, nel tentativo di allontanare una nobile famiglia cittadina intenzionata a occuparne la casa rurale.

Nel cast del sequel, vedremo comparire Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux, Willem Dafoe e Burn Gorman. Il primo trailer di Beetlejuice Beetlejuice, e un recente report di THR, hanno reso noto che Jeffrey Jones non farà parte del cast. L’attore, che nei panni di Charles, impersonava il capo della famiglia Deetz nel film originale, appare scomparso nel trailer. Sappiamo che l’attore fu arrestato nel 2002 per essersi macchiato di adescamento e possesso di materiale pedopornografico.

Keaton ritornerà nel suo ruolo accanto a Winona Ryder, candidata all’Oscar (Stranger Things, Piccole Donne) nel ruolo di Lydia Deetz, assieme a Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, La Sposa Cadavere), due volte vincitrice del premio Emmy, nel ruolo di Delia Deetz.

Il nuovo cast include Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, le saghe di Matrix), Arthur Conti al debutto in un lungometraggio, Jenna Ortega nominata per l’Emmy (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo di Astrid, figlia di Lydia, e Willem Dafoe, candidato all’Oscar, (Povere creature!, Van Gogh – Sulla Soglia Dell’Eternità).