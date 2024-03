Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 25 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 25 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il giorno 25 marzo si preannuncia molto favorevole per l’Ariete. Le stelle sono perfettamente allineate per spronare la realizzazione di brillanti concetti. A coloro che stanno già lavorando su un’iniziativa, sia essa romantica o professionale, è suggerito di fare un notevole slancio tra giugno e agosto. Saranno mesi propizi per concludere un progetto di rilievo. Inoltre, tra oggi e domani, possono emergere alcune interessanti…

Oroscopo del Toro

Toro, alcune volte per risalire la corrente, è imperativo tagliare legami con tutto ciò che emana negatività. Non ci sono dubbi, secondo il mio giudizio, che questo Giove di cui faccio menzione continuamente, stia intraprendendo efficacemente l’incarico per il quale ha fatto ingresso nel tuo segno. Detto incarico comprende l’eliminazione di tutto ciò che nella tua vita non è efficace, visto che tutto ciò che si è concluso recentemente, in realtà, non stava dando risultati positivi adapt. Questo porta la mente al 2023. E’ possibile che alcune persone nutrissero la speranza che fosse possibile mantenere un certo status quo, o peggio ancora, avevano deciso di voltare le spalle ai problemi. Questa condizione attuale però, può essere sfruttata per dare vita a nuovi progetti, ed alcune volte è vitale prendere una strada diversa. C’è una tempesta di passioni in agitazione. Coloro che si ritrovano in una relazione solida, vedranno confermata la loro posizione, mentre chi ha messo fine a una relazione recentemente, potrà scoprire qualcosa di nuovo e stimolante. La trasformazione in una nuova identità deve essere l’obiettivo a cui puntare nell’immediato futuro. Lasciati guidare da nuove idee.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la vostra settimana rimarrà in gran parte sostenuta, nonostante qualche incertezza che si presenterà di volta in volta. È importante ricordare che Mercurio, il vostro pianeta governante, ha recentemente creato delle oscillazioni nella vostra situazione finanziaria. Ora però, ritrovando la sua posizione favorevole, siete incoraggiati a delineare il vostro percorso finanziario futuro. Ovviamente, questo concetto ha un livello di profondità maggiore per coloro che possano avere questioni incerte riguardo alla vita coniugale, ad esempio, se vi è una mancanza di stipendio a causa di problemi lavorativi di uno dei due. In questi casi, la pazienza è d’oro.

Oroscopo del Cancro

Benissimo, amici del Cancro, in arrivo dei cambiamenti interessanti riguardo l’amore. Potrebbe risvegliarsi un interesse, magari per un desiderio latente, ma cercate di non puntare su situazioni o persone irrealistiche o distanti. Ricordo ad alcuni di voi, Cancro, che si dilettano nel pensare al passato, che se c’è in corso una bella storia d’amore, è il momento di valorizzarla. Valutate bene però, perché i primi giorni di aprile potrebbero essere un po’ burrascosi. Pertanto, riflettete bene sulle vostre decisioni e cercate di agire già in questo periodo.

Oroscopo del Leone

Leone, il cielo di oggi è propizio per un periodo di rigenerazione e auspico che una serie di questioni personali e familiari trovi risoluzione. E’ bene ricordare che ognuno è influenzato dal proprio oroscopo individuale, tuttavia, non è da escludere che molti nati sotto il segno del Leone abbiano dovuto affrontare in questi mesi taluni problemi familiari. Prevedo che presto molte delle difficoltà verranno superate e sarà possibile iniziare a progettare per il periodo che va da giugno in avanti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’energia della Luna in questo maggio può portare ad una fase cruciale per il tuo percorso lavorativo. Non mi sorprenderebbe se, già in questa settimana, i cambiamenti si facciano sentire. Soprattutto tra il 26 e il 27 del mese, ritengo che molti di voi giungeranno a conclusioni importanti e troveranno soluzioni. Le offerte professionali che si presenteranno saranno insolite e forse ti troverai disorientato. Ci si chiede se continuare con i piani che stai seguendo o meno. Ritengo che chi è nato sotto il segno vergine e ha delegato delle responsabilità sarà portato a fare una riflessione e rendendosi conto di un probabile errore. Forse un errore di valutazione, attribuendo più fiducia a chi non meritava. Le priorità nella vita possono variare, e in questo momento sembra che lavoro e finanze occupino il tuo focus principale.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, considera le tensioni recenti come un’opportunità per affermare il tuo valore. Al crepuscolo del mese di aprile, ti ritroverai a dover riesaminare vari aspetti legati alla sfera lavorativa personale. Le prime dieci giornate di aprile richiederanno da te la stessa accortezza avuta all’avvio di febbraio. Tuttavia, è essenziale capire che l’agitazione dei pianeti non implica necessariamente eventi sfortunati, ma piuttosto ci dona quell’ardore supplementare di cui abbiamo bisogno per eliminare eventuali inconvenienze e forse per cominciare a immaginare qualcosa di fresco. Come si dice, le pulizie di primavera sono cominciate.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sorgono ottime opportunità per stabilire relazioni profonde che potrebbero evolvere in qualcosa di più. I contesti sono diversi rispetto al passato, infatti, tempo fa, quando parlavo di un periodo propizio per l’amore, tutti esultavano, mentre ora sembra quasi che l’amore sia un impegno estenuante. Questo discorso si rivolge ai single o a chi vede l’amore come una sorta di insidia. Tuttavia, nutro il desiderio che lo Scorpione non condivida quest’ottica pessimistica dell’amore, vedendolo come fonte di angoscia. Sarebbe un vero spreco non sfruttare questa Venere benefica che, nella migliore delle ipotesi, può portare a conferme significative. Ma potrebbe anche, in una chiave meno seducente, portare ad amicizie amorose.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la prospettiva futura influisce fortemente sulla tua vita. Anche nei momenti di pausa in un angolo remoto della casa, non ti perdi in rievocazioni dell’anno passato o situazioni vissute tre anni fa. Invece, la tua concentrazione è focalizzata su ciò che devi pianificare e sperimentare nei prossimi tre anni. Questo atteggiamento avant-garde e ottimistico è ciò che mantiene fresco ogni Sagittario, spesso li fa apparire più giovani di quanto non siano effettivamente. Questa eterna giovinezza deriva dal fatto che la loro mente è costantemente rivolta a ciò che verrà, senza rimuginare sul passato.

Oroscopo del Capricorno

Attualmente, l’oroscopo per il segno zodiacale del Capricorno enfatizza l’importanza di sperimentare sentimenti autentici, dato che non sopporta l’inganno. È probabile che negli ultimi mesi si sia dovuto destreggiare tra qualche imprevisto. Rivolgo particolare attenzione anche ai più giovani, i quali hanno l’opportunità di spostarsi e operare dei cambiamenti significativi. Entro maggio, il movimento delle stelle auspica un’introduzione di fattori innovativi e potenziali connessioni di rilievo. Tuttavia, vi ricordo che l’inizio di aprile potrà essere un periodo impegnativo. E’ necessario distinguere accuratamente chi sostiene sinceramente il Capricorno e chi non lo fa.

Oroscopo dell’Acquario

Per coloro nati sotto il segno dell’Acquario, c’è la prospettiva di un leggero indebolimento fisico, quindi è fondamentale prestare attenzione alla dieta. È il momento di fare un bilancio della propria situazione economica. Se ti viene offerta una nuova opportunità di lavoro, non rifiutarla subito, ma rifletti se hai effettivamente la forza fisica per gestirla. Non è tanto la tua capacità mentale in questione, quanto lo stress fisico accumulato recentemente. Se stai vivendo un’intensa storia d’amore, l’estate potrebbe portare un importante evento da celebrare.

Oroscopo dei Pesci

Venere e Marte stanno orbitando nel tuo segno, il che ti rende più passionale che mai. Attualmente, potresti sentirsi portato a fare decisioni guidate più dai sentimenti e dall’istinto che non dalla logica. Tuttavia, se questo interviene nel tuo ambito lavorativo, sarebbe un peccato lasciarti sfuggire un’opportunità propizia, specialmente intorno al giorno 28, che presenta delle ottime possibilità di metterti in mostra. Nel frattempo, se c’è qualcuno che ti attrae, prova ad avvicinarti a lui o lei: la settimana si sta profilando in modo molto favorevole per l’amore. Tendenzialmente, avrai un grande desiderio di sentirti amato o amata. E per i liberi professionisti, i creativi, i musicisti, i poeti o semplicemente coloro che cercano un po’ di tranquillità, la notizia è positiva: la creatività è in pieno ritorno!

