Ieri 21 Marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Si è trattato di un appuntamento molto importante. La semifinale, infatti, ha segnato l’eliminazione di diversi concorrenti. La rubrica Il meglio e il peggio di, come sempre, è pronta a mettere in evidenza tutti gli accadimenti della serata, con particolare attenzione verso le news dell’ultima ora.

Alessio Falsone è finito nell’occhio del ciclone, c’è stato un nuovo scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri e Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto modo di confrontarsi per l’ennesima volta.

Grande Fratello 2023, le news dell’ultima ora: il meglio e il peggio di ieri 21 Marzo

L’edizione del Grande Fratello 2023, a differenza delle parole pronunciate durante l’estate da Pier Silvio Berlusconi, è stata caratterizzata da litigi, prese in giro, duri scontri e polemiche. La regia è dovuta intervenire più volte per censurare le parole dei concorrenti e anche il pubblico a casa, in diverse occasioni, ha espresso il suo malcontento. Anche se il programma si trova a un passo dalla finale, la situazione non è cambiata. Gli inquilini, nella puntata di ieri sera, hanno continuato a discutere tra loro.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, in particolare, sono tornate a parlare dei loro dissapori. È evidente che l’eliminazione della seconda non abbia placato gli animi. Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno compiuto un passo avanti nel loro rapporto e Alessio Falsone ha subito diversi attacchi.

Beatrice Luzzi lancia pesanti accuse contro Anita Olivieri

L’eliminazione dalla Casa di Anita Olivieri non ha messo fine ai contrasti con Beatrice Luzzi. Al contrario, le due donne sembrano provare grande risentimento. Nella puntata del 21 Marzo, Alfonso Signorini ha dato loro la possibilità di confrontarsi. Ne è emersa una nuova accesa discussione. L’attrice ritiene che il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi sia finito proprio per colpa della sua ‘rivale’. Per questo motivo, non sarà mai in grado di perdonarla. La sua interlocutrice, tuttavia, ha rispedito le accuse indietro. È convinta che il modo di parlare di Beatrice riesca a influenzare facilmente il pubblico. A parer suo, però, le cose starebbero in modo completamente diverso: “So che non è la verità quella che dici, il pubblico lo vuoi incantare, hai una buona comunicazione”.

A questo punto, un’eventuale rappacificazione pare essere un’ipotesi ben lontana dalla realtà. Non c’è alcun punto d’incontro e neanche il desiderio di chiarirsi.

I consigli di Mirko Brunetti: “Meriti la finale”

Sono tanti gli spettatori che vorrebbero vedere Perla e Mirko di nuovo insieme. Durante gli ultimi mesi, hanno discusso numerose volte. Il loro legame, seppur presente, è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. In qualche modo, la puntata di ieri sera del GF 2023 ha segnato una tappa importante.



Perla Vatiero, dopo essere stata travolta dalla gelosia, si è tranquillizzata. Le parole dell’uomo hanno contribuito a placare il suo stato d’animo. Le ha consigliato di non farsi distrarre da simili pensieri. È importante che continui a comportarsi come ha sempre fatto perché la finale, ormai, è vicinissima: “sto aspettando te, abbiamo noi le sorti del nostro destino in mano adesso. Meriti la finale perché tu hai dato tutta te stessa”.

Alessio Falsone genera malcontento: l’attacco a Massimiliano Varrese

Alessio Falsone, forse, è stato uno dei concorrenti meno apprezzati del GF 2023. Ha ricevuto moltissime critiche e neanche la sua storia con Anita Olivieri ha contribuito a calmare le acque. Al contrario, sembra abbia creato ancora maggiori discussioni. L’inquilino ha dimostrato di non aver creato un buon legame con molti dei suoi compagni di avventura. Ha ricevuto anche dei rimproveri per il suo modo di fare.

Nella puntata di ieri ha accusato Massimiliano Varrese di essere insicuro. A parer suo, non sarebbe mai dovuto arrivare in finale: “Paolo meritava di vincere il programma“. Ha usato anche una parola offensiva nei confronti di Perla: “È un bell’animale”. Alfonso Signorini l’ha rimproverato duramente per tale espressione: “Per me hai detto una stronz**a“. Ad ogni modo, alla fine, per il volere del pubblico, Alessio è stato costretto ad abbandonare il gioco.