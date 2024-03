Il daytime di Amici 23 di questo pomeriggio, venerdì 22 marzo 2024 su Canale 5, è stato preceduto da uno Speciale Amici, un appuntamento con il talent tutto nuovo che ha cambiato l’intera programmazione della rete di Mediaset e che ha riguardo principalmente un Holden Gate. Dopo lo Speciale però, non è mancata neanche la tradizionale puntata del daily. Oggi i fan degli allievi saranno stati senz’altro contenti! Andiamo a scoprire che cosa è successo in quest’ultimo appuntamento settimanale con il daytime di Amici 23.

Amici 23, Petit e Sarah vs Lil Jolie

Questa nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 è iniziata con le difficoltà di Lil Jolie nel preparare il guanto di sfida contro Sarah, voluto dalla sua prof Anna Pettinelli. I ragazzi sono venuti a conoscenza delle parole di Angela nello sfogo che abbiamo visto nel daytime di ieri.

Petit ha detto che tutto dipende dalle canzoni e giudicare è inutile. Sarah ha spiegato che sicuramente Lil non è stata carina. Angela ha detto che si sentiva in difficoltà e si è sfogata con Gaia. I ragazzi si sono confrontati e anche Sofia è intervenuta dicendo che non può screditare gli altri.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Un nuovo guanto per Lil Jolie

Intanto per Lil Jolie è arrivato un nuovo di sfida indirizzato dal suo ex professore Rudy Zerbi che ha ascoltato il famoso sfogo notturno della ragazza. Il guanto sarà proprio contro Petit e sarà incontrato sulla scrittura.

La canzone scelta è Mare mare di Luca Carboni. Lil ha detto che si aspettava una cosa del genere e lo farà.

Giovanni e Nicholas faranno pace?

Negli scorsi giorni un altro guanto aveva generato attriti tra i ragazzi. Ci riferiamo a quello tra Nicholas e Giovanni che sono finiti con il litigare e non parlarsi più. Parlando con Martina e Kumo, Giovanni ha detto che ogni volta che prova a parlare con Nicholas gli vengono le lacrime. Una volta ha chiesto scusa ma evidentemente non è servito. I ragazzi hanno dato consigli a Giovanni dicendo al ballerino di provare a scrivere qualcosa, di fare un qualcosa per riconquistare un po’ la sua fiducia. Martina nella notte ha parlato con Nicholas della sua conversazione con Gaia.

Intanto, entrambi i danzatori stanno provando per il guanto di sfida insieme e nella stessa sala ma continuano a non parlarsi.

Guanto di sfida Gaia vs Marisol

In casetta è arrivato un nuovo guanto di sfida. La destinataria è Gaia. A scrivere è stata la Celentano che la vuole mettere in confronto con la sua Marisol incentrato sulla pole dance. La maestra ha subito detto che il guanto è particolare ma a lei piace spaziare e non perdere il punto per la squadra. Indipendentemente dallo studio, la Celentano ha detto di apprezzare la pole dance e di proporla da anni. Lei crede che Marisol possa batterla sotto tutti punti di vista: presenza fisica, linee e tecnica. La maestra ha sottolineato che Gaia potrà semplificare ciò che non riesce a fare all’interno della coreografia per non metterla troppo in difficoltà. Per la Celentano i guanti non devono essere equi, devono far prendere il punto alla propria squadra.

Gaia ha potuto vedere la coreografia. La ballerina ha detto che non si sarebbe mai aspettata la pole dance mentre Marisol ha studiato questo tipo di danza. Gaia non saprebbe nemmeno da dove iniziare e forse il guanto potrebbe non avere senso. Marisol ha detto che alcune figure sono molto difficili, ci vogliono almeno tre mesi di studio. Crede però che Gaia abbia tanti vantaggi fisici da poter sfruttare ma sicuramente la stessa Marisol ha fatto ben intendere che il guanto non è equo.

Parlando con Lil Jolie, Gaia ha detto che non accetterà il guanto.

Gaia si confronta con Raimondo Todaro

Gaia si è confrontata con Raimondo Todaro su questo guanto. La ballerina pensa che la maestra avrebbe potuto valorizzare Marisol con qualcosa di diverso. Gaia ha detto che non le piace tirarsi indietro ma questo è un caso diverso. Todaro ha spiegato che la pole dance non si può improvvisare, non è semplice. E’ servita addirittura una professionista esterna.

Il guanto è stato rifiutato.

Ayle stonato? L’allievo incontra la Pettinelli

Ayle ha chiesto di incontrare Anna Pettinelli a distanza di giorni dalla consegna della maglia. L’allievo ha ripensato alle parole che la prof ha detto durante la scelta contro Nahaze, quando ha detto che è stonato come una campana. Ayle pensa che questa non sia la verità. Durante le prime prove per il serale si è sentito condizionato da quella frase. La Pettinelli si è detta dispiaciuta da come Ayle ha preso le sue parole, per lei era un modo di dire che sicuramente le è uscito male.

Anna si è spiegata meglio ed ha chiesto scusa al suo allievo se ha frainteso. Per lei, Ayle catalizza sempre l’attenzione al centro del palco e questa è la cosa più importante. Per la prof, il cantante è diverso, ha una espressività totale.

I vocali dei sostenitori

I ragazzi stanno continuano ad ascoltare i vocali dei loro sostenitori. Sara ha voluto fare i complimenti a Gaia, che l’ha colpita fin dal primo momento. Carolina ha detto a Martina che è unica e si emoziona ogni volta che la sente cantare. Federica ha mandato un messaggio a Lil Jolie che l’ha fatta piangere con la cover di E penso a te. Le ha anche detto che ha una bella penna e questo è un qualcosa di raro. Per Giovanni è arrivato un vocale da Piero che lo considera un ballerino completo. Elisa ha mandato un messaggio ad Ayle dicendo che si riconosce in lui e nelle sue difficoltà. Per lei è un ragazzo vero e molto sensibile.

Esperienza speciale Marlù

Sarah è stata l’ultima allieva di questa edizione a vivere un’esperienza speciale di Amici insieme a Marlù. E’ stata una lezione di tecnica vocale che ha potuto fare insieme ad una vocal coach.