Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, giovedì 21 marzo 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Ormai siamo agli sgoccioli, presto vedremo gli allievi alle prese con il primo appuntamento del serale. Le emozioni sicuramente non mancano. In questi giorni abbiamo visto i ragazzi impegnarsi per questa nuova fase del programma ed in casetta sono arrivati anche i primi guanti di sfida che hanno pure generato qualche malumore, vedi cos’è successo tra Nicholas e Giovanni. Ma in queste ultime ore che cosa sarà accaduto nella scuola più famosa d’Italia? Forse i due ballerini avranno avuto modo di confrontarsi e di fare pace? Ve lo raccontiamo qui di seguito grazie al daily di oggi.

Amici 23, guanto di scrittura Sarah vs Lil Jolie

L’appuntamento con la striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio è iniziato con l’arrivo in un nuovo guanto di sfida in casetta. Anna Pettinelli lo ha lanciato a Sarah. La professoressa ha ribadito che l’allieva è infantile nell’interpretazione e nella scrittura, al contrario di Lil Jolie. Ora Sarah dovrà dimostrare le sue potenzialità alla prof, anche se lei dubita che la ragazza ne abbia. Sarà quindi un guanto sulla scrittura che avrà come tema centrare la donna nella sua complessità. Il testo della canzone dovrà essere riscritto tutto, tranne per quanto riguarda il ritornello. Anna si aspetta una bella prova da Lil Jolie ma da Sarah si aspetta una canzone noiosa

Sarah e Lil Jolie dovranno esibirsi con L’appuntamento di Ornella Vanoni. Lil si è dimostrata subito molto contenta dell’assegnazione del brano. Sarah invece è apparsa molto più titubante. La giovane cantautrice pensa che il guanto sia equo ma lei ha scritto le barre solo due volte. Ci prova a farlo ma ancora non è convinta. Si fa molte paranoie sulla scrittura. Al contrario, crede che la sua collega scriva molto bene e scriva anche tanto.

Sarah ha cercato conforto in Mida, altro allievo che negli scorsi mesi è stato messo alla prova dalla Pettinelli. La cantante è scoppiata in lacrime e ha detto che per lei è stato toccato un tasto dolente. Mida ha detto che questa potrebbe essere un’opportunità in più per impegnarsi a scrivere.

A quanto pare però la canzone ha messo in crisi anche Lil Jolie. Durante una prova con la vocal coach, Angela è scoppiata a piangere e ha detto di avere il cervello spento. Non ha la forza di scrivere perché non è capace a farlo sui pezzi degli altri. Lil si sente K.O. ed è andata in ansia. Durante la notte in casetta, la cantante ha dimostrato tutte le sue difficoltà in uno sfogo con Gaia. La ballerina ha provato a tranquillizzato l’amica che intanto era impegnata al pc. Lil Jolie ha ribadito di essere spenta e di non trovare le parole giuste. Ha bisogno di più tempo, di stare da sola.

La cantante ha criticato Petit e le sue canzoni, le sue parole, nel suo sfogo. Gaia ha calmato la sua amica e le ha detto di non giudicare gli altri perché ognuno ha il suo modo di scrivere, ognuno ha il suo percorso.

Nuovo guanto: Mida vs Martina

Nuovo guanto in casetta. Anna Pettinelli ha voluto scrivere a Mida dicendo che durante la scuola le ha escogitate tutte per poter camuffare la sua intonazione. Secondo l’insegnante, l’allievo è terrorizzato dall’abbandonare l’aiuto dell’autotune. Al contrario, Martina ha dimostrato delle grandi capacità vocali. La professoressa ha quindi chiesto a Mida di esibirsi con un brano che, per i primi 50 secondi, inizierà a cappella e con una voce naturale. Con al massimo un po’ di riverbero ma senza cori, doppie voci e senza riscrivere sopra. Questa parte del brano non dovrà essere rappata o recitata, solo cantata. Nella seconda parte della canzone, invece, ci sarà la base ma non potrà comunque utilizzare l’autotune. Secondo la Pettinelli, un cantante deve saper cantare e lui non lo sa fare.

La canzone che dovranno cantare Mida e Martina è Halleluja. Per Mida il pezzo è molto difficile. Lil Jolie ha detto che secondo lei il guanto è equo perché un cantante deve saper cantare anche a cappella. E’ evidente che questo pensiero non è condiviso. Mida ha detto che il guanto non è affatto equo perché Martina è più brava di lui a cantare e lo sanno tutti. Martina si è detta in parte d’accordo con l’idea di Lil.

Mida incontra Lorella: guanto accettato?

Mida ha avuto modo di confrontarsi con Lorella Cuccarini sul guanto arrivato. La professoressa si è messa a ridere dopo aver ascoltato le parole della Pettinelli. Mida ha detto di non voler fare il guanto perché sa già che lo perderà. Inoltre, il cantante ha spiegato di aver fatto 27 compiti di scrittura con la Pettinelli, ora l’insegnante invece ha cambiato tema. La Cuccarini ha detto che i guanti sono belli se sono equi, se non si screditano gli altri ragazzi. Possono mettere in difficoltà per esplorare degli ambiti nuovi ma questo guanto non è equo.

Nonostante Lorella non voglia mettere Mida in una confort zone ha deciso di rifiutare il guanto di sfida lanciato dalla Pettinelli.

I vocali dei sostenitori

I ragazzi stanno continuando ad ascoltare i vocali dei loro sostenitori. Giulia ha fatto i suoi complimenti a Dustin e lui ha dimostrato tutta la sua felicità. Anche Lorella ha voluto mandare un messaggio al ballerino per il suo grande talento. Per lei ha solo un difetto: la pronuncia dell’italiano in cui deve ancora migliorare! Gianluca ha scritto a Marisol e ha fatto i complimenti per il suo percorso e per il suo talento, per le emozioni che dona nella danza. La ballerina si è commossa molto per le parole del suo fan. Vittoria ha mandato un messaggio a Petit che considera il miglior cantante della scuola, anche se è partito da zero. Il cantante è stato molto contento del vocale ricevuto. Per lui anche il messaggio di mamma Antonella che lo segue con affetto insieme a sua figlia. Per Petit e Marisol è arrivato è arrivato anche un vocale di coppia. Antonella ha raccontato che suo padre si è commosso quando la ballerina ha conquistato la maglia del serale.

Nuova lezione con Renato Tortarolo

Gli allievi hanno fatto una nuova lezione con Renato Tortarolo nello studio Tim. Il tema dell’incontro? La donna.