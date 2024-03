Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha condiviso dei messaggi dei suoi fan, tra i quali ce n’è anche uno contro Alfonso Signorini, ma non è tutto. In tanti sono anche curiosi di sapere cosa sia successo con Edoardo Sanson. L’ormai ex fidanzato di Anita è sulla bocca di tutti ultimamente. Il ragazzo, infatti, è spesso tirato in causa per i comportamenti che ha assunto la giovane quando era all’interno della casa più spiata d’Italia. Adesso, però, la protagonista è fuori, e tutti si chiedono se i due abbiano avuto modo di incontrarsi e di parlare. Stando alle ultime indiscrezioni, però, sembra che tra loro9 non ci sia stata alcuna pace. Vediamo cosa è successo.

Stoccata di Anita al Alfonso Signorini dopo il GF? Cosa è successo

Anita Olivieri è stata eliminata a furor di popolo dalla casa del Grande Fratello durante la scorsa puntata del programma. Pian piano, la giovane sta tornando alla sua vita di sempre, cosa che sembrerebbe le stia costando parecchia fatica. Tra le ultime Instagram Stories da lei pubblicate, infatti, ce n’è una in particolare in cui la ragazza allude alla montagna di accuse che si è trovata a dover affrontare fuori dalla bolla di cinecittà.

Nel messaggio in questione è presente anche un attacco ad Alfonso Signorini, reo di aver preso in giro Anita, illudendola di essere amata dal pubblico da casa, mentre in realtà non sarebbe affatto questa la verità. Ad ogni modo, la Olivieri ha condiviso questo messaggio, quindi vuol dire che è d’accordo con quanto scritto. La ragazza sta facendo molta fatica ad abituarsi ai ritmi. Grazie all’affetto dei suoi cari, però, si sta riprendendo.

Edoardo Sanson punge la Olivieri

A sostenere Anita Olivieri, però, sembra non esserci Edoardo Sanson. In queste ore, infatti, è trapelata una segnalazione che lo riguarda, nella quale è presente una pungente stoccata contro Anita. Un utente, infatti, ha chiesto ad Edoardo come mai nella sua biografia di Instagram avesse inserito come professione quella di ballerino.

La persona in questione ha ironizzato dicendo che, forse, il protagonista ha deciso di prendere la vita con più leggere? Pronta è stata la sua replica. Il protagonista, infatti, ha risposto dicendo di aver inserito “ballerino” in quanto la voce “cornuto” non fosse presente. Una risposta davvero esilarante che, tuttavia, lascia intendere che tra lui ed Anita non ci sarebbe alcun tipo di riavvicinamento.