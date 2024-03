Il 18 Marzo 2024, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Come sempre, la rubrica Il meglio e il peggio di è pronta a mettere in evidenza gli eventi più importanti della serata, con particolare attenzione verso le news dell’ultima ora.

Ormai, manca pochissimo alla fine di questa edizione del reality show. Il 25 Marzo, infatti, verrà trasmesso l’ultimo appuntamento. Nonostante questo, le liti tra i concorrenti sembrano essere ancora piuttosto accese. A questo punto, è improbabile che riescano a trovare un punto di incontro.

Grande Fratello 2023, le news dell’ultima ora: il meglio e il peggio di ieri 18 Marzo

La prossima settimana si scoprirà il nome del vincitore di questa edizione del Grande Fratello. L’appuntamento di ieri è stato particolarmente importante perché ha messo fine al percorso di altri due concorrenti. Si tratta di Anita Olivieri e Paolo Masella. I due hanno dovuto dire addio al sogno di arrivare in finale. Gli altri inquilini, al contrario, sperano ancora di poter salire sul podio. C’è stato un acceso confronto tra Federico Massaro e Alessio Falsone, mentre Perla Vatiero ha fatto luce sui suoi sentimenti per Mirko Brunetti.

Alessio Falsone nei guai: il rimprovero di Alfonso Signorini

Alessio Falsone è uno dei concorrenti più controversi di questo GF. Gli utenti, attraverso i social network, hanno ammesso di non apprezzarlo molto. Anche l’improvvisa storia d’amore con Anita Olivieri non ha suscitato grande interesse. Durante la puntata del 18 Marzo, Alfonso Signorini lo ha rimproverato per via del suo atteggiamento.

Lo ha accusato di essere stato aggressivo nei confronti di Federico Massaro e di aver utilizzato dei toni sbagliati. Il concorrente ha ammesso di essere stata vittima di bullismo in passato e di non riuscire a trattenersi davanti ad alcuni episodi. Il conduttore, tuttavia, non ha preso in considerazione tali affermazioni: “Se hai sofferto di bullismo non vuol dire che devi fare il bullo”. La produzione è pronta a prendere dei seri provvedimenti di fronte ad altri accadimenti di questo tipo.

Perla Vatiero prende una decisione su Mirko Brunetti

Mirko Brunetti non ha mai lasciato davvero la Casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini, durante tutte queste settimane, non ha fatto altro che chiamarlo in causa. Perla Vatiero, finalmente, sembra aver preso una decisione. Ha rivelato di provare davvero qualcosa di speciale per lui e di voler tornare a frequentarlo. Il presentatore, a questo punto, le ha mostrato una foto un po’ equivoca di lui a una festa.

La concorrente, ovviamente, si è fatta travolgere dall’ansia e dall’ansia e dal risentimento. L’ex protagonista di Temptation Island, tuttavia, ha cercato di tranquillizzarla: “Perlì, sto aspettando solo te“.

Due addii e un nuovo finalista

Dal punto di vista del gioco, la puntata di ieri sera è stata molto importante. Anita Olivieri, per volere del pubblico ha dovuto abbandonare il reality show. Dopo, attraverso le scelte fatte dai concorrenti, tre degli inquilini si sono dovuti sfidare in un televoto flash. Massimiliano Varrese ha ricevuto il titolo di terzo finalista, mentre Paolo Masella, essendo il meno votato, è stato costretto a dire addio alla Casa. Per Giuseppe Garibaldi, non ci sono state conseguenze di alcun tipo.