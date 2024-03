È iniziata oggi, 20 marzo, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, una campagna promozionale ricca di sconti in vigore solo per alcuni giorni. In questo articolo ci soffermiamo sulle smart TV in offerta, sia economiche che non, in alcuni casi disponibili a prezzi piuttosto interessanti. Ecco tutto quello che c’è da sapere, compresa la nostra selezione di TV da tenere in considerazione.

Smart TV scontate su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Salvo prematuri esaurimenti delle scorte, tutte le smart TV che trovate elencate qui sotto saranno disponibili in sconto fino al 25 marzo 2024, giorno in cui si concluderà la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

C’è quindi tempo, ma è consigliabile non temporeggiare troppo nel caso in cui troviate la TV che fa al caso vostro, perché soprattutto quelle più scontate potrebbero terminare in poche ore. Dunque, non perdiamoci in chiacchiere, ma passiamo subito alla selezione delle offerte migliori di Amazon.

TV in offerta su Amazon sotto i 500 euro

TV in offerta su Amazon fra i 500 e i 1000 euro

TV in offerta su Amazon sopra i 1000 euro

Nel link in fondo trovate tutte le altre altre offerte di Amazon in vigore fino a lunedì 25 marzo, giorno in cui terminerà la Festa delle Offerte di Primavera 2024.

Tutte le Offerte di Primavera di Amazon

In copertina la TV LG QNED 55″ della Serie QNED75 2023 (in offerta)

Leggi anche: le migliori smart TV di questo mese, la nostra selezione aggiornata e OLED, QLED, QNED: le principali caratteristiche e differenze

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.