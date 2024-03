Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, martedì 19 marzo 2024, su Canale 5. Nell’appuntamento precedente con il daily del talent, abbiamo visto una sorpresa per le squadre Cuccarini – Lo e Pettinelli – Todaro, organizzate proprio dai loro professori. I due team sono stati condotti in studio dove hanno scoperto il palco del serale e dove hanno ricevuto anche dei speciali messaggi di in bocca al lupo dalle loro famiglie. Forse oggi sarà stata la volta della squadra Zerbi – Celentano? E che cos’altro sarà accaduto agli allievi della scuola più famosa d’Italia in queste ultime ore? Scopriamo tutto qui di seguito.

Amici 23, il primo guanto di sfida

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi è iniziata con l’arrivo del primo guanto di sfida in casetta, in vista del serale. A lanciarlo è stata Lorella Cuccarini che ha deciso di far sfidare la sua Sarah contro Lil Jolie. Le due dovranno esibirsi con Like a vergin di Madonna e sul palco dovranno muoversi molto. La richiesta della prof è infatti una vera prova di staging. Nella lettera giunta in casetta, la Cuccarini ha spiegato che, secondo lei, Lil Jolie ha lavorato duramente durante il suo percorso. E’ credibile e brava però manca qualcosa, almeno per Lorella. La prof ha notato che Lil è molto ironica ma non utilizza questa parte di se sul palco. Questo limita le sue performance. La Cuccarini teme che possa risultare sempre troppo statica e impegnata. A volte, nella musica, è invece molto importante essere leggeri. Questo non sarà il punto di forza di Lil ma secondo Lorella deve imparare a farlo, anche perché poi dovrà affrontare dei live. Il guanto di sfida sarà di staging e lei, c0sì come Sarah, dovrà muoversi ed interagire con un ballerino professionista.

Lil ha detto che la sfida sarà tosta e la metterà molto in imbarazzo. Angela ha spiegato che Sarah sa muoversi sul palco mentre lei non si muove affatto. Confrontandosi con la sua professoressa, Anna Pettinelli, la cantante ha detto che Lorella ha ragione però è spaventata da questo guanto. La Pettinelli pensa che Sarah sia nel suo con i suoi movimenti sul palco ma Madonna non è una gattona, più che altro, era una provocatrice sul palco. Per questo Anna pensa non sia lontano da Lil Jolie. Per la prof Angela può fare veramente tutto e difficilmente rifiuteranno un guanto di sfida durante il serale. Il guanto è stato quindi accettato ufficialmente.

Dopo l’incontro, Lil Jolie ha iniziato a studiare per l’esibizione e lo ha fatto in palestra insieme ai professionisti. A loro la cantante ha confessato tutto il suo imbarazzo, visto che durante l’esibizione dovrà performare insieme a Sebastian Melo.

Ma Lil non è l’unica a provare il guanto. Anche Sarah sta lavorando molto all’esibizione con i professionisti. Sicuramente la cantante sembra essere più disinvolta e contenta rispetto alla sua compagna di avventura.

Zerbi e Celentano, sorpresa per gli allievi

Come accaduto per le altre squadre, anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno fatto una sorpresa ai loro allievi. I ragazzi sono stati bendati e sono arrivati in studio, per vedere finalmente il palco del serale. Tanta l’emozione che però è aumentata ancora di più quando per i giovani sono arrivati anche i videomessaggi da parte dei loro parenti.

A ricevere il primo video è stato Petit. I genitori del cantante si sono mostrati insieme e hanno augurato il loro personale in bocca al lupo. Marisol ha ricevuto un video da parte della sua famiglia. Si sono detti tutti orgogliosi della ballerina. Per Holden è arrivato un video da parte dei suoi fratelli che sperano che il cantante possa spaccare tutto. Infine, il messaggio c’è stato anche per Dustin da parte della sua mamma che pensa che il figlio sia nato per ballare.

I vocali dei sostenitori degli allievi

I ragazzi hanno avuto modo di ascoltare per la prima volta dei messaggi vocali che sono arrivati da parte dei loro sostenitori. Giuseppina ha mandato un vocale a Lucia e non vede l’ora di vederla brillare sul palco del serale. Paola ha inviato un messaggio a Nicholas che considera un vero esempio per tutti i ragazzi. Giada ha fatto il suo in bocca al lupo a Sarah e pensa abbia fatto un grande glow up. Carla si è detta colpita da Kumo, per la passione e l’amore che ha per la danza. Emanuele ha mandato un vocale a Mida ed augura a lui un serale Rossofuoco. Erika ha mandato un saluto a Sofia, direttamente da Ancona.

Gli allievi si sono dimostrati tutti molto felici per i messaggi ricevuti dai loro fan.

Una sorpresa per i cantanti da Federica Gentile

I cantanti sono stati convocati in studio dove hanno trovato Federica Gentile che ha comunicato ai ragazzi una bellissima notizia. Il vincitore della sezione canto di Amici 23 potrà partecipare al Future Hits Live di Radio Zeta alla Centrale del Foro Italico di Roma. Durante la prossima stagione saranno presenti, tra gli altri: Alessandra Amoroso, Annalisa, Irama, Mr. Rain, Rose Villain, Big Mama e davvero tantissimi altri. Una grande occasione per chi vincerà la categoria di canto del talent.