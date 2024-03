Amici 23 è tornato in onda con il daytime su Canale 5, questo pomeriggio, lunedì 18 marzo 2024. Ormai manca sempre meno all’inizio del serale e proprio nella puntata di ieri, con gli ex vincitori delle scorse edizioni, Gaia e Mattia, abbiamo visto gli allievi avviarsi verso la fase più importante del programma tv. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore nella scuola più famosa d’Italia? Scopriamolo subito qui di seguito.

Amici 23, una sorpresa per gli allievi dei Cucca – Lo

Il nuovo appuntamento con la striscia quotidiana di Amici 23 è partita con i professori che hanno preparato una sorpresa per le loro squadre. Emanuel Lo ha incontrato il suo team in sala danza per comunicare loro che sarebbero stato chiamati poco dopo in un luogo. I ragazzi sono andati direttamente nello studio del serale insieme al loro professore mentre erano bendati. Una sorpresa incredibile per i giovani allievi della squadra di Emanuel e di Lorella Cuccarini. I giovani cantanti e ballerini hanno visto per la prima volta lo studio e l’emozione è stata tangibile per tutti loro. Per la squadra anche un bellissimo filmato ad accentuare la commozione generale.

Dopo aver visto lo studio, non sono mancate altre sorprese. Per Sarah è arrivato un messaggio video da parte del suo papà che si è dimostrato orgoglioso di sua figlia. Anche il fratello della cantante ha girato un video per lei. Il ragazzo ha detto di provare un mix di emozioni e spera che Sarah possa andare avanti il più possibile, pur sentendo tanto la sua mancanza. La mamma della cantante si è detta molto felice e spera che questa esperienza possa essere ancora più bella di quella già vissuta al programma. Lo stesso Emanuel Lo dopo aver visto i filmati ha detto che la famiglia di Sarah è bellissima.

Per Nicholas il primo video arrivato è stato quello di sua sorella che le ha detto quanto bene vuole a lui. Sente la sua mancanza e crede che sia una bella persona, Però vuole riabbracciarlo il più tardi possibile. Il ballerino ha detto che in famiglia spesso non si dicono mai queste parole, perciò ascoltarle è stato ancora più emozionante. Il videomessaggio non è mancato neanche per Lucia. L’intera famiglia, nonna in primis, hanno fatto l’in bocca al lupo alla ballerina. Fanno tutti il tifo per lei anche se dall’America, da oltreoceano.

Mida ha ricevuto un video dalla sua mamma che ha detto che è bellissimo vederlo lottare per i suoi sogni. Il cantante sente tanto la mancanza di sua madre. Per Kumo è arrivata una clip dall’intera famiglia, era presente anche il suo amato cagnolino e la sua nonna. Quest’ultima ha detto di non abbattersi di fronte alle difficoltà perché lo faranno crescere. L’ultima a ricevere il messaggio speciale è stata Sofia, tanta la forza donata dai suoi genitori per questo nuovo percorso che la ballerina sognava fin da quanto era piccolina.

Sorpresa anche per i Pettinelli – Todaro

Anche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno fatto la stessa identica sorpresa alla loro squadra. I ragazzi hanno subito immaginato lo studio ed, effettivamente, così è stato. L’emozione è stata tanta pure in questo caso ed ovviamente non sono mancati i videomessaggi da parte dei loro parenti.

Il primo video è stato per Gaia che ha ricevuto un messaggio dalla mamma, dal fratello e dal suo cagnolino. La mancanza è tanta e la mamma della ballerina non riesce nemmeno a spiegare tutte le sue emozioni. E’ orgogliosa della donna che la figlia. Il papà di Gaia si è detto orgoglioso e non vede l’ora di vederla sul palco del serale. Per Lil Jolie è arrivato l’in bocca al lupo dai genitori direttamente dalla sua cameretta, per sentire meno la sua mancanza. La clip per Giovanni è arrivata dall’intera famiglia che non aveva mai provato delle emozioni simili. Sono certi che ci metterà il cuore per portare a casa il miglior risultato possibile.

Martina ha ricevuto un video da parte della sua mamma, nella sua camera, che sente tanto la sua mancanza e i suoi abbracci della mattina. Si è detta tanto felice e crede sia molto forte. L’ultimo a ricevere il filmato è stato Ayle. I suoi genitori hanno fatto lui l’in bocca al lupo per questa conquista. Per il cantante anche uno speciale video da parte dei suoi tanti amici.

Inutile dire che l’emozione è stata tangibile per tutti e molti degli allievi, di entrambe le squadre, sono finiti per scoppiare in lacrime.