Ieri 14 Marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Come sempre, la rubrica Il meglio e il peggio di è pronta a mettere in evidenza tutti gli accadimenti più salienti della serata, con particolare attenzione verso le news dell’ultima ora.

Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno catturato ancora l’attenzione per via della loro frequentazione, mentre Giuseppe Garibaldi ha accusato Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi di aver avuto una relazione. È stata chiamata in causa anche la mamma di Greta Rossetti che non sembra approvare l’avvicinamento tra la figlia e Sergio D’Ottavi.

Grande Fratello 2023, le news dell’ultima ora: il meglio e il peggio del 14 Marzo

Mediaset ha deciso di modificare nuovamente i palinsesti del Grande Fratello 2023. Pochi giorni fa, aveva rivelato che la finale si sarebbe tenuta il 4 Aprile. Adesso, invece, pare l’abbia anticipata al 25 Marzo. Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per affrontare tutto con ironia, ma il pubblico non sembra propenso ad accettare queste continue modifiche.

La puntata di ieri sera si è concentrata su Anita Olivieri, sempre più certa dei suoi sentimenti, Vittorio Menozzi, poco convincente sul suo reale rapporto con Beatrice Luzzi e Greta Rossetti che sembra abbia trovato un po’ di serenità con Sergio D’Ottavi.

Anita Olivieri sotto attacco: Edoardo non vuole parlarle

Anita Olivieri sta continuando a frequentare Alessio Falsone. Durante la puntata di ieri del GF, ha rivelato di essere perfettamente consapevole della sofferenza di Edoardo. Nonostante questo, però, prova dei sentimenti sinceri verso il suo compagno di avventura. Si tratta di una relazione seria e non di qualcosa di superficiale.

La storia precedente, stando alle sue parole, non è stata affatto facile da gestire. Si sono conosciuti in giovanissima età e, in diversi momenti, ha provato una grande solitudine. È stata costretta anche a ricorrere all’aiuto di uno psicologo: “Pensavo di essere una ragazza che non meritava abbastanza“. Alfonso Signorini l’ha messa al corrente del fatto che, per ora, Edoardo non vuole intervenire.

Giuseppe Garibaldi provoca Vittorio Menozzi

Giuseppe Garibaldi ha ammesso di non essere molto convinto della versione data da Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. A parer suo, tra loro, c’è molto di più di una semplice amicizia. Il modello, tuttavia, ha continuato a smentire questa tesi. Ritiene che sia stato influenzato da tutte le manipolazioni e le dicerie presenti all’interno della Casa: “Io e Giuseppe siamo proprio di matrice diversa, purtroppo o per fortuna“. Anche l’attrice ha negato.

Il bidello non si è fatto convincere dalle loro parole. Per lui, è tutto piuttosto chiaro: “Non c’è scritto scemo qua (sulla fronte). Quella è più di un’amicizia”. Alfonso Signorini ha chiamato in causa anche Greta Rossetti, ma la concorrente non è apparso affatto collaborativa. Ha affermato di non ricordare alcuni episodi e di non voler parlare di cose private.

Marcella critica Greta Rossetti: non approva la relazione con Sergio D’Ottavi

Greta Rossetti ha espresso un certo interesse nei confronti di Sergio D’Ottavi. I due concorrenti si sono avvicinati molti e, tra loro, c’è stato anche un bacio. La mamma Marcella, tuttavia, sembra non approvare tale rapporto. Durante la puntata di ieri, ha criticato aspramente il comportamento della figlia. A parer suo, i due avrebbero dovuto approfondire il rapporto solo dopo la fine del reality show. Le ha consigliato di procedere con calma, senza bruciare le tappe, evitando di ripetere lo stesso errore commesso con Mirko Brunetti</strong