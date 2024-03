Greta Rossetti si è lasciata andare ad una chiacchierata molto profonda con Alessio Falsone questa mattina al Grande Fratello. In tale occasione, la giovane ha parlato di quello che prova per Sergio D’Ottavi. Finalmente, la giovane si è lasciata andare, sta di fatto che in questi giorni tra i due è scattato un bacio. Adesso, dunque, la concorrente ha voluto fare delle riflessioni, durante le quali ha tirato in ballo anche sua madre e i fan. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Greta Rossetti sul rapporto con Sergio D’Ottavi e i riferimenti a sua madre

La passione nella casa del Grande Fratello è scoppiata anche tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. La ragazza, allora, si è lasciata andare a delle confessioni con Alessio Falsone. In particolare, ha ammesso che, ad un certo punto, ha sentito il bisogno di lasciarsi andare e di viversi serenamente questa conoscenza. Al momento Greta non vuole pensare al futuro, ma vuole godersi solo il presente.

in seguito, poi, ha parlato anche di sua madre e, nello specifico, si è domandata cosa pensi di questo flirt. La giovane ha ammesso di essere convinta che alla donna faccia piacere questa relazione. Anche Alessio è stato della stessa opinione, sta di fatto che ha ammesso che un uomo come Sergio è difficile da provare. Lui, ad esempio, avrebbe mollato subito la presa su Greta vedendo tutte le sue titubanze. In realtà, però, le cose non stanno esattamente in questo modo.

Mamma di Greta e fan non approvano la nuova coppia?

Specie durante la giornata di ieri, infatti, la signora Marcella Bonifacio ha espresso pareri molto negativi in merito al flirt tra sua figlia e Sergio. Alla donna non piace minimamente il ragazzo e, inoltre, ha anche alluso al fatto che sua figlia si sia avvicinata a lui solo perché in casa non ci sia di meglio. Una volta fuori, però, la Rossetti manderà il coinquilino a quel paese.

Ad ogni modo, Greta è ignara di tutto, ragion per cui le sue dichiarazioni hanno generato una certa ilarità tra gli utenti del web. Come se non bastasse, poi, la giovane ha ammesso di temere la pressione dei fan. La ragazza teme che i fan si siano affezionati troppo alla coppia, pertanto, fuori dalla casa potrebbero fare loro delle pressioni. Anche se la storia dovesse finire, Greta teme che i fan l’assillino. Ma sarà davvero così? In realtà i due non sembrano essere esattamente la coppia più amata dai social.