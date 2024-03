In queste ore Greta Rossetti si è lasciata andare ad uno sfogo nella casa del Grande Fratello in compagnia di Letizia Petris. In tale occasione, la giovane ha spiegato i motivi per cui è sempre così frenata nei riguardi di Sergio D’Ottavi. Il video in questione è stato visionato anche dalla mamma di Greta, la quale ha spiazzato tutti facendo delle confessioni davvero poco edificanti, specie per la figlia. Ecco cosa ha detto.

Il blocco di Greta Rossetti verso Sergio al GF

Greta Rossetti è frenata nel viversi il rapporto con Sergio D’Ottavi. Questa, ormai, è una cosa piuttosto risaputa, ma in queste ore, la giovane ha voluto dare ulteriori spiegazioni della sua situazione. La protagonista ha ammesso che ci sono alcune cose nella sua vita che non ha ancora superato, pertanto, in questa esperienza è come se ci fosse per metà. Da Sergio è molto attratta fisicamente, ma è la componente mentale che per il momento non le è scattata. Proprio per tale ragione, Greta sente il bisogno di risolvere prima alcune faccende personali, e poi aprirsi ad una nuova relazione.

Sono parole sentite e risentite ormai, tuttavia, a generare particolare sgomento, è stata la mamma di Greta. La signora Marcella Bonifacio, infatti, ha condiviso tra le sue Instagram Stories questo filmato e, in seguito, ha aggiunto un suo personalissimo commento, basato chiaramente sul grado altissimo di conoscenza che ha di sua figlia. Le cose dette, però, si stanno ritorcendo contro Greta.

L’intervento discutibile di Marcella Bonifacio

Marcella Bonifacio ha commentato il video di Greta Rossetti dicendo che sia normale che sua figlia si sia avvicinata a Sergio D’Ottavi, in quanto lui è l’unico all’interno della casa con cui dare luogo ad un flirt. Nel momento in cui la Rossetti uscirà dal contesto nel quale si trova, infatti, si renderà conto di tutte le infinite possibilità che ha e, di conseguenza, manderà a quel paese Sergio.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Con queste parole, dunque, Marcella ha lasciato intendere che sua figlia Greta si sia avvicinata a Sergio solo perché in casa non c’è nessun altro a cui avvicinarsi. Nell’attesa che arrivi l’uomo giusto, dunque, la Rossetti starebbe flirtando con il “meno peggio”. Se fosse vero sarebbe un comportamento davvero poco rispettoso, e il fatto che sia stata proprio sua madre a servire il tutto su di un piatto d’argento è ancora più sconcertante.