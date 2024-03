Robert Pattinson non vedrà Gotham City tanto presto quanto previsto, visto che la data di uscita del film The Batman 2 è stata posticipata La notizia riportata da ComicBook indicano che The Batman – Parte II uscirà circa un anno dopo rispetto alla data inizialmente stabilita. Non si tratta di una sorpresa, data la situazione problematica che ha colpito l’industria dell’intrattenimento a causa di scioperi di sceneggiatori e attori. Numerosi progetti cinematografici e televisivi, incluso il sequel di The Batman, hanno dovuto affrontare le conseguenze di queste difficoltà.

Le conseguenze del rinvio per il mondo DC

In un primo momento, The Batman 2 era atteso nei cinema per il 3 ottobre 2025. Ora, però, a seguito della nuova pianificazione condivisa da Warner Bros Pictures, il sequel verrà distribuito solo il 2 ottobre 2026, ovvero un anno dopo la data inizialmente prevista. Questo rappresenta un rinvio notevole, se si considera che James Gunn sta attualmente lavorando a un reboot dell’universo DC, che ovviamente includerà anche Batman. Il film The Batman, diretto da Matt Reeves, viene considerato un progetto autonomo, indipendente dal resto della costruzione dell’universo DC. Tuttavia, questo ritardo potrebbe avere ripercussioni su The Brave and the Bold, un altro capitolo DC con protagonista Bruce Wayne. Secondo quanto riferito da Screen Rant, nell’ambito di una conferenza stampa tenuta a gennaio 2023, Gunn e Peter Safran avevano affermato The Brave and the Bold non sarebbe uscito entro sei mesi d’uscita di The Batman – Parte II, cercando così di evitare un’eventuale sovrapposizione dei due progetti.

L’impatto sulle future uscite DC

Con il rinvio della data d’uscita di The Batman 2, emerge ora un interrogativo legato a The Brave and The Bold. James Gunn potrebbe scegliere di posticipare anche la data d’uscita di questo film, per mantenere il piano originale. Tale decisione potrebbe però portare alla distribuzione della pellicola nel corso del 2027. Tuttavia, è importante notare che al momento il progetto non ha ancora una data d’uscita confermata, il che lascia spazio per ulteriori modifiche e aggiustamenti.