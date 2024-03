Nella puntata del 13 marzo di Uomini r Donne c’è stato il ritorno al centro dello studio di Gemma Galgani. Dopo un bel po’ di tempo, infatti, finalmente è arrivato un uomo a corteggiarla. Successivamente, poi, si è parlato di Ida Platano e Mario Cusitore. Quest’ultimo, infatti, è tornato in studio, dopo essere andato via furiosamente in una scorsa puntata. Ecco tutto quello che è successo.

Nuovo cavaliere per Gemma a UeD, fuori onda tra Ida e Mario

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con il ritorno al centro dello studio di Gemma Galgani. Maria De Filippi ha informato la donna circa l’arrivo di un nuovo cavaliere venuto per lei. Tina Cipollari è stata felicissima di questa cosa, dato che adesso può tornare ad attaccare la sua acerrima nemica. Durante la conoscenza tra i due, infatti, l’opinionista è intervenuta in più occasioni per punzecchiare il cavaliere. Alla fine Gemma l’ha tenuto, quindi, continueranno a conoscersi.

Dopo è stata la volta di Ida Platano. In studio è andato in onda un filmato inerente quanto accaduto dopo la scorsa puntata di UeD. A tal riguardo, si è vista la discussione dietro le quinte tra Ida e Mario, dopo che quest’ultimo era andato via. Lui ha detto di essere rimasto molto ferito dal bacio della dama con Pierpaolo. La tronista ha detto che anche lei è passata sopra a cose molto pesanti su Mario, quest’ultimo, però, ha replicato dicendo che Ida ha baciato un altro uomo, lui no. Ad ogni modo, dopo questo scontro, Ida ma mandato un pacco di caramelle e un biglietto al corteggiatore per farlo tornare.

Ida rinnega il bacio con Pierpaolo: caos in studio e sul web

Durante la puntata, così, Mario Cusitore è tornato in studio, ed è stato subito attaccato da Tina Cipollari. La donna ha detto di non credere assolutamente a nulla del corteggiatore. Gianni Sperti, per contro, l’ha reputato sincero. Ad ogni modo, a centro studio i due hanno continuato a discutere, in quanto Mario ha ammesso che sente Ida fredda. Lei, per contro, ha replicato dicendo che sembra più lei la corteggiatrice, invece di lui. Alla fine del battibecco, poi, i due hanno ballato.

Il siparietto non è piaciuto al pubblico da casa che, ormai, sembra non credere minimamente a Mario, e il fatto che Ida gli dia ancora possibilità rende il tutto ulteriormente ridicolo. Ad ogni modo, in seguito è andata in onda l’esterna tra Ida e Pierpaolo. I due sono stati molto bene, ma non si sono baciati. In puntata, poi, Ida ha sminuito anche il precedente bacio con Pierpaolo dicendo che non ci sia stato alcun bacio vero, ma solo uno sfioramento di labbra. Le sue parole hanno un po’ deluso il corteggiatore.