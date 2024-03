La puntata dell’8 marzo di Uomini e Donne è cominciata con un episodio esilarante che ha riguardato Tina Cipollari. La donna, ormai, è reputata da tutti la vera anima del talk show pomeridiano, e come controbattere. Successivamente, poi, si è parlato anche di Ida Platano, la quale ha dato il suo primo bacio di questo suo percorso. Brando Ephrikian è stato al centro di dibattiti molto accesi.

Momento esilarante con Tina a UeD: teatino di Mario

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha cominciato dando luogo ad un siparietto che subito ha imbarazzato Maria De Filippi. L’opinionista ha salutato un cameramen, e si è scusata con lui in quanto, durante la puntata di ieri, lo ha trattato male dicendo delle parolacce. In seguito, poi, la donna ha indossato nuovamente il famoso paio d’occhiali a raggi X ed ha iniziato a scrutare gli esponenti del parterre maschile prendendo in giro soprattutto i nuovi arrivati.

Si è passati, poi, alle dinamiche vere e proprie. Ernesto Russo e Barbara De Santi si sono abbracciati ed hanno sancito una tregua, ma solo dal punto di vista dell’amicizia. Ida Platano, invece, ha portato in esterna solo Pierpaolo. La donna gli ha organizzato una sorpresa, gli ha anche fatto conoscere telefonicamente un suo amico, poi gli ha dato un regalo e i due si sono baciati, ma è bene puntualizzare che non è stato un bacio super passionale, ma più a stampo.

Nell’assistere a questa scena, Mario Cusitore ha dato di matto. Il ragazzo si è letteralmente stracciato il microfono, è uscito fuori dallo studio ed è andato verso il camerino. Ida ha reputato la sua reazione davvero troppo eccessiva e teatrale, sta di fatto che ha voluto continuare a stare al centro dello studio con Pierpaolo per parlare della loro esterna. Ad un certo punto, però, Maria ha informato Ida del fatto che Mario avesse fatto le valigie. Ebbene, a quel punto, la donna ha deciso di andare da lui. Pierpaolo le ha chiesto di ballare, ma lei ha preferito chiarire prima con Cusitore.

Brando tra due fuochi: conclusione epica della Cipollari

L’ultimo blocco della puntata, infine, è stato dedicato a Brando Ephrikian. Il ragazzo è uscito con Raffaella Scuotto. I due si sono chiariti e si sono anche baciati. In studio, infatti, la ragazza era molto pacata e tranquilla, sta di fatto che ha fatto anche un discorso di scuse a Beatriz D’Orsi. Gianni Sperti, però, non ha creduto alle sue parole, sta di fatto che l’ha attaccata pesantemente dandole della falsa. I toni, così, si sono inaspriti in men che non si dica. Il clima rilassato ha assunto nuovamente le classiche connotazioni polemiche e agitate.

Buona parte del pubblico, in questa circostanza, ha dato ragione a Gianni, schierandosi contro Raffaella. L’opinionista ha anche accusato la giovane di avere molte personalità in più rispetto a Beatriz, in quanto cambia idea e comportamento come se nulla fosse. Inoltre, l’ha anche accusata di trattare Brando come un cagnolino. Queste parole hanno scatenato le ire della napoletana, sta di fatto che ha sbottato contro l’opinionista dicendogli di non consentirgli di parlare così. Alla fine, poi, Tina Cipollari ha concluso in maniera magistrale dicendo che né Beatriz né Raffaella si meritano un ragazzo come Brando, che è dolce, gentile ed educato contrariamente alle due corteggiatrici. Il pubblico è esploso in un boato.