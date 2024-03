Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 13 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 13 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la frenesia recente è alle tue spalle. Ora hai la possibilità di agire con una serenità maggiore, naturalmente, poiché sei un individuo con una forte spinta verso l’azione. Adoro annunciare anticipatamente che ad aprile avrai il Sole, Mercurio e dal 5 anche Venere nel tuo segno. Perciò, evidentemente, tra oggi e metà aprile, potresti sentirti spinto a risolvere una situazione, a metterti in gioco per un nuovo progetto o forse anche a comprendere la direzione del tuo amore. È possibile che nel tuo cuore ci sia ancora un po’ di confusione, ma ne verrai fuori.

Oroscopo del Toro

Toro, è essenziale mantenere un atteggiamento positivo. Anche se si presentano sfide complicate, Giove ti invita a guardare avanti con fiducia, soprattutto tra marzo e aprile. In maggio sarà fondamentale affrontare e risolvere quelle questioni che non funzionano come dovrebbero. Ora, abbiamo anche la Luna in nostra favore, e ti rammento che giovedì e venerdì sono giorni propizi per riconquistare il significato di un amore o di un affetto. Tuttavia, è importante ricordare che un approccio razionale può essere di grande aiuto. Sfortunatamente, marzo ha preso il via con Venere a sfavore che ha portato a conflitti in alcuni giorni: venerdì uno, sabato due, e anche intorno al 7 e al Lotto. Ma chi si trova in una situazione di incertezza, o ritiene di aver forse esagerato, ha ancora la possibilità di rimediare.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, può essere necessario rivedere la propria approccio in questioni d’amore. Non passa inosservato che alcune delle vostre relazioni recenti sono sotto tensione, specialmente con i segni del Leone, Scorpione e Toro; sono sorte delle divergenze, piccole o grandi che siano. La seconda metà dell’anno non tollera indugi né revisioni. È importante ricordare che i sentimenti da ora in poi devono essere gestiti con particolare cautela. Non mi sorprenderebbe se qualche nato sotto il segno dei Gemelli abbia recentemente dovuto fare i conti con una delusione o una situazione imprevista.

Oroscopo del Cancro

Per quanto riguarda il Cancro, a meno che non siate di natura molto riservata, questa è la vostra occasione per aprirvi. Il vostro oroscopo attuale presenta alcune sfumature, con Venere che promuove l’amore e Mercurio che induce ad essere sospettosi. Di conseguenza, mi sembra che tutti i single al momento possano desiderare una relazione importante, ma possono avere timore di intraprenderla. L’approccio migliore in questo caso è affrontarlo con un atteggiamento positivo. Per dare uno sguardo alla giornata di domenica 17, la Luna nel vostro segno incoraggerà una manifestazione attiva dei sentimenti.

Oroscopo del Leone

Leone, specialmente se il tuo ascendente è Scorpione o Acquario, potresti a tratti sentirti a bassa energia. Tuttavia, si ricorda che il tuo segno zodiacale principale ha la predominanza e a partire dalle 20, quando l’attività solare sarà intensa per i segni di fuoco, un’ondata di positività si farà sentire. Aprile si preannuncia come un mese di decisioni importanti. Desidero quindi suggerire a tutti i Leoni che si trovano di fronte a scelte d’amore o a questioni complesse, di non precipitare gli eventi, di non prendere decisioni affrettate. Il detto “il tempo è il miglior consigliere” è più che mai appropriato in questo contesto. E stai attento, poiché la stanchezza potrebbe essere in agguato oggi.

Oroscopo della Vergine

Vediamo che il mercoledì per il segno della Vergine si prospetta positivamente. Se avverti un lieve stress, rimani ottimista sugli sviluppi che potrebbero accadere nella tua esistenza. Il firmamento spinge con più forza verso le tematiche lavorative piuttosto che quelle affettive, quindi è importante effettuare una riflessione sulla tua attuale situazione. Se stai vivendo una relazione stabile e significativa da tempo, potrebbe darsi che passerai un po’ meno tempo con il tuo partner, centrando forse i tuoi pensieri altrove, non però lasciarti abbattere da ciò. Invece, coloro che hanno attraversato un periodo di crisi dovranno mantenere una maggiore vigilanza, sopratutto nel finesettimana.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non prendertela se ti senti in ribasso, infatti molte persone nate sotto il tuo segno, come ben sai, hanno un acuto senso di giustizia. Probabilmente, avverti una mancanza di ricompensa negli ultimi tempi, avendo dovuto affrontare numerosi ostacoli e situazioni difficili. Devi sapere che le arrabbiature, che possono essere un valvola di sfogo per alcuni segni zodiacali, per te possono trasformarsi in un fattore di malessere. Questo accade principalmente perché non ti risulta sempre facile liberarti dello stress accumulato. Desideri un’esistenza equilibrata, ma sei consapevole di quanto sia complesso raggiungerla. Ricorda, lunedì e martedì sono stati giorni di notevoli provocazioni. È fondamentale imparare a lasciare scorrere le cose, senza farsi travolgere.

Oroscopo dello Scorpione

Per gli amici dello Scorpione, le sfide potrebbero emergere anche oggi, data l’opposizione lunare. Ma non dimentichiamo, gli effetti della Luna sono effimeri, causano solamente piccoli ostacoli o disaccordi che non dobbiamo enfatizzare. Poniamo invece la nostra fiducia su Venere, su Saturno, e su Marte, che dal 22 riprenderà la sua attività. Quindi, è meglio evitare i confronti oggi, ma puntare a intensificare affetti e relazioni verso la fine del mese.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, se rilevi delle incongruenze, non avrai timore di esprimerti con chiarezza. Potrebbe essere che tu abbia già avuto l’opportunità di affrontare certe questioni lunedì o martedì, grazie all’eccezionale aspetto di Luna e Mercurio. Se una relazione sentimentale stenta a funzionare, preparati a esporre le tue insoddisfazioni o a dare avvio a qualche contrasto tra venerdì, sabato e domenica.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’universo afferma la tua forza e l’influenza della luna accende il mistero. L’essenzialità di disegnare piani è in rilievo. Se conduci un’impresa autonoma, idee brillanti ti attraverseranno la mente. Se fai parte di un’organizzazione famigliare, potrebbe essere il momento di proporre nuove prospettive futuribili alle persone a cui tieni. Riguardo l’amore, dovrebbe essere alimentato da un’intensa ardore. Le coppie che condividono una storia lunga devono riscoprire un momento di serenità.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario sta affrontando una fase di incertezza e contrasti in ambito lavorativo. Nonostante l’aspirazione a mettere in atto nuove idee e sfide, esiste una resistenza innata, dovuta alla paura di esagerare. Ma non vi preoccupate, dal giugno Giove ritornerà a sostenerlo con energia positiva. Quindi, è comprensibile se in questi tempi i piani sembrano oscillare con incertezza, specialmente per chi ha intenzione di avviare un’attività o riesce a migliorare le proprie competenze. Le sfide sono enormi, ma il desiderio di rinnovamento è forte. Nel frattempo, i fine settimana portano con sé momenti di piacevole socializzazione: non esitate a fissare un incontro, ne trarrete piacere.

Oroscopo dei Pesci

Amo quando guardo al cielo del segno dei Pesci. Venere, con la sua luce divina, è già nel tuo segno e ti favorisce. Marte si appresta a raggiungere Saturno, che ti offre stabilità essendo già nel tuo spazio zodiacale. Questa combinazione planetaria dona una forza d’azione e responsabilità che potrebbe condurre verso notevoli cambiamenti. Non escludo che possano esserci molteplici opportunità nel campo lavorativo per elevare le tue prestazioni, che sia a causa di un rivale meno competitivo, o a seguito di minori preoccupazioni. La possibilità di scrivere un nuovo capitolo nel libro dell’amore è sempre presente, desidero che venga scritto in caratteri d’oro. Se non hai accanto la persona giusta, allora è il momento di cercarla, lasciando alle spalle il passato.

