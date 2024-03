Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, Grecia Colmenares ha avuto il compito di svaligiare la dispensa dei concorrenti della casa. Il tutto avrebbe dovuto assumere una connotazione goliardica, tuttavia, il comportamento della donna è apparso piuttosto pieno di cattiveria e rancore. Dopo la puntata, infatti, gli inquilini si sono sfogati contro di lei. Ecco cosa hanno detto.

Gli sfoghi degli inquilini del GF contro Grecia Colmenares

Il “furto” di Grecia Colmenares ai concorrenti del Grande Fratello è stata una scena alquanto patetica secondo molti telespettatori della trasmissione. I più adirati, naturalmente, sono stati i concorrenti. In tanti si sono scagliati contro la donna reputando il suo comportamento davvero irrispettoso. Le più dure sono state soprattutto Greta Rossetti e Beatrice Luzzi.

La prima ha detto che si sarebbe aspettata da Grecia un comportamento differente, ovvero, che magari dicesse che non si sarebbe presa nulla conoscendo l’importanza delle scorte di cibo all’interno della casa. Altri, invece, hanno dichiarato che la donna si sarebbe potuta prendere solo qualche pacco di biscotti, senza svaligiare necessariamente tutto il frigo. Beatrice, poi, ha rincarato la dose accusando Grecia di essere stata davvero scorretta. Quest’ultima, infatti, ha continuato a prendere cose anche dopo il gong, che avrebbe dovuto sancire la fine del siparietto.

Bea: -“Ma basta Grecia… un briciolo di eleganza… mamma mia” E come darle torto, è stata una scena vergognosa#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/vaRS8ZVIRi — Elisa  (@__Elisa94__) March 11, 2024

Pubblico e concorrenti indignati, tranne Giuseppe Garibaldi

Il comportamento di Grecia Colmenares, dunque, ha generato molta indignazione, non solo dentro la casa, ma anche fuori. Tanti utenti del web, infatti, hanno notato una certa cattiveria nella donna, quasi come se ancora le bruciasse di essere stata fatta fuori e non essere riuscita ad arrivare in finale.

L’unico a mostrarsi un po’ più indulgente nei riguardi della donna è stato Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo ha affermato che Grecia non avesse colpe, in quanto si fosse semplicemente prestata ad una gag organizzata dagli autori del Grande Fratello. Inoltre, il ragazzo è stato tra i pochissimi, se non l’unico, a non notare la veemenza con cui la donna è come se si fosse voluta vendicare contro i suoi ex coinquilini.