Dopo ben sei mesi di permanenza nella Casa, per gli inquilini è giunto il momento di scoprire il nome del secondo finalista dell’edizione. Quale fra Paolo, Letizia, Anita e Rosy avrebbe ottenuto il favore del pubblico? Alfonso ha aperto il collegamento e ha invitato gli Inquilini a poggiare le spalle contro il Led. I nomi di Paolo e Anita sono stati esclusi per il momento, lasciando in lizza Rosy e Letizia come aspiranti finaliste. Chi sarebbe stata la finalista ad unirsi a Beatrice? Con le luci abbassate, il momento della verità è arrivato. Rosy Chin è diventata la seconda finalista del Grande Fratello. Il risultato è stato annunciato dal marito Paolo, che è apparso su uno schermo attraverso una videochiamata per salutare e congratularsi con la moglie.

Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… ROSY! pic.twitter.com/60Vc0MHQIL — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2024

Alfonso ha chiamato le concorrenti nel suo studio. Cariche di emozioni, Rosy e Letizia hanno fatto il loro ingresso nello studio. Finalmente a tu per tu con Alfonso, entrambe hanno atteso con trepidazione l’annuncio della decisione. Sia Rosy che Letizia erano felici ed increduli di trovarsi lì, un momento inaspettato secondo Letizia.

Rosy ha confessato di aver avvertito la difficoltà della lontananza quando ha rivisto i suoi bambini. Letizia, d’altro canto, ha rivelato che il momento più difficile della sua permanenza è stato l’anniversario della morte del padre. Hanno definito l’esperienza, rispettivamente, “immensa” e “connessione e compattezza”. Con gratitudine, la donna ha ringraziato il marito per il sacrificio che stava compiendo. Rosy è tornata nella Casa – un ritorno definitivo, diretto verso la finale.