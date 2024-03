In queste ore è trapelata sul web una segnalazione piuttosto Incresciosa che riguarda il fidanzato di Anita Olivieri. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la testimonianza di una sua fan, la quale ha dichiarato di avere una cugina che lavora presso lo stesso ufficio di Edoardo. Proprio per tale ragione, avrebbe fatto una scoperta agghiacciante. Nel frattempo, Anita ha fatto delle confessioni nella casa del Grande Fratello.

Edoardo Sanson diserta il lavoro e va in ospedale?

Anita Olivieri è sempre più vicina ad Alessio Falsone nella casa del GF. Nel frattempo, stanno trapelando alcune indiscrezioni che riguardano il presunto fidanzato della giovane. Dopo le notizie inerenti alcune confessioni inedite fatte da Edoardo Sanson su Anita, adesso è trapelata un’altra indiscrezione. Pare, infatti, che il giovane abbia avuto un malore e sia finito in ospedale.

Una fan di Deianira ha dichiarato di conoscere una persona che lavora con Edoardo la quale avrebbe rivelato che il ragazzo non vada in ufficio da tantissimo tempo, proprio perché non starebbe affatto bene. Ma darò davvero così? Per il momento questa resta solo una segnalazione, che non è stata né confermata né smentita dal diretto interessato.

Anita Olivieri fa delle confessioni al GF

Intanto, Anita Olivieri ha fatto delle confessioni in casa. Durante una chiacchierata con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, la concorrente ha ammesso che, prima di entrare in casa, ha detto ad Edoardo di sentirsi libera di fare qualunque cosa, quindi lei è comunque entrata da single (allora sorge spontaneo chiedersi per quale ragione per cinque mesi abbia sempre detto di essere impegnata).

Inoltre, la concorrente ha ammesso che, nel momento in cui ha conosciuto Alessio Falsone, ha perso la testa ed il controllo. Per cinque mesi si è trattenuta per rispetto della situazione che aveva al di fuori. Improvvisamente, però, ha sentito il bisogno di lasciarsi andare e di viversi appieno questa esperienza, e così ha fatto. Al momento, dunque, le dispiace se Edoardo stia soffrendo, tuttavia, non si pente assolutamente di nulla e, anzi, andrà avanti per la sua strada.