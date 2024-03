In queste ore, sul web è spuntata una segnalazione davvero degna di nota che riguarda Edoardo Sanson e il rapporto, alquanto particolare, con Anita Olivieri. Il “fidanzato” dell’attuale concorrente del Grande Fratello, infatti, si sta dimostrando molto più interessato alla visibilità di quanto vuole far credere. Ecco cosa è successo.

Edoardo Sanson vittima o complice di Anita Olivieri?

La relazione che c’è tra Anita Olivieri e il suo, ormai, presunto fidanzato Edoardo Sanson ha sempre generato molto clamore. La ragazza, infatti, si è sempre detta impegnata, ragion per cui ha eluso qualunque tipo di flirt con i coinquilini. Adesso, però, sembra essersi lasciata trasportare dalla passione insieme ad Alessio Falsone.

In molti credono che Anita abbia agito in questo modo solamente in quanto guidata da una strategia ponderata accuratamente per riuscire ad arrivare in finale. Edoardo, così, è passato da vittima, ma è davvero così? Stando a quanto emerso da una recente segnalazione condivisa da Deianira Marzano, infatti, pare proprio che anche Sanson stia cavalcando l’onda mediatica. Il ragazzo, infatti, ha reso il suo profilo Instagram da privato a pubblico e, inoltre, ha anche limitato la possibilità di commentare al di sotto dei suoi post, ma non è tutto.

Le parole di Edoardo indignano il pubblico del GF

Malgrado le interazioni al di sotto del suo profilo Instagram siano ridotte, un utente è comunque riuscito ad extrapolare un suo commento. Una persona, infatti, ha mandato un messaggio ad Edoardo nel quale lo ha invitato a lasciar perdere il rapporto con Anita, che è solo una bambina viziata che non lo merita. Al di sotto di tale contenuto, poi, un altro utente ha commentato dicendo di evitare commenti del genere, che sarebbero potuti apparire alquanto equivoci.

Ebbene, al di sotto di queste interazioni, è spuntato anche il commento di Edoardo. Quest’ultimo ha esortato i suoi fan a stare tranquilli, in quanto la storia tra lui e Anita sia sempre stata a tre. Queste parole, ovviamente, hanno generato molta indignazione, e spinto molte persone a credere che, in realtà, neppure Edoardo sia così vittima come invece vuole far credere.