Anita Olivieri e Alessio Falsone sono sempre più vicini all’interno della casa del Grande Fratello, sta di fatto che stanotte hanno trascorso anche delle ore nella suite completamente da soli, a condividere lo stesso letto. Come tutti i telespettatori sapranno, ad un certo punto, le luci della casa si spengono, così come le telecamere. Ebbene, in queste ore è stata sganciata una bomba che riguarda proprio i due ragazzi. Ecco cosa è emerso.

Lo scoop su Alessio e Anita al Grande Fratello

Il rapporto che si è venuto a creare tra Anita e Alessio al GF, che tanto sta facendo storcere il naso a Beatrice Luzzi, pare sia arrivato ad un punto di svolta. Stando a quanto riportato dagli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, pare proprio che tra i due ci sia stato molto di più di qualche semplice bacio sotto le coperte di notte quando le telecamere sono spente.

Un utente, infatti, ha dichiarato che i due avrebbero fatto addirittura l’amore. Questa notizia arriva a seguito di svariate segnalazioni analoghe che sono state fatte nei giorni scorsi in merito a due concorrenti misteriosi che si sarebbero scambiati effusioni sotto le coperte. Da qui a pensare di aver avuto un rapporto completo, però, ce ne passa, proprio per questo la notizia ha generato un notevole sgomento.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Bacio a favore di telecamera per la Olivieri e Falsone

Ad ogni modo, a confermare che, effettivamente, tra i due questa notte sia accaduto qualcosa sono stati i diretti interessati. Una volta rientrati nella casa insieme a tutti gli altri concorrenti, infatti, i due si sono lasciati andare a delle confessioni, ed entrambi sono apparsi molto presi l’uno dall’altra. Inoltre, Alessio ha anche spiazzato Anita dandole un bacio sulle labbra davanti a tutti e, soprattutto, con la telecamera puntata addosso.

In molti si stanno scagliando contro Anita. In passato, infatti, Perla Vatiero è stata annientata dall’opinione pubblica per aver flirtato mentre fuori c’era Mirko Brunetti, mentre adesso ad Anita, che in teoria ha fuori una persona che ha dichiarato di vedere come il padre dei suoi figli, non viene detto nulla?