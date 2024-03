La puntata di Chi l’ha visto? del 13 marzo su Rai 3 riapre la discussione sul commosso caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna coinvolta in un drammatico episodio di sequestro e tortura da una famiglia di Pontecagnano. Nel corso della trasmissione, verranno trattati documenti inediti relativi al caso e introdotti i genitori della vittima. Altri casi saranno affrontati. Ancora tanti i misteri che questa puntata cerca di risolvere, ma quale verità si nasconde dietro a queste triste storie?

Chi l’ha Visto? I casi di mercoledì 13 marzo 2024

Il caso di Marzia Capezzuti, la giovane vittima di sequestro e tortura da parte di un’intera famiglia di Pontecagnano, viene nuovamente portato alla luce nella puntata di ‘Chi l’ha visto?‘ del 13 marzo alle 21.20 su Rai 3. Verranno presentati dei documenti inediti, a pochi giorni dall’inizio del processo. I genitori della donna scomparsa interverranno in diretta con la conduttrice Federica Sciarelli.

In aggiunta, la trasmissione tratterà il caso di Antonella Di Massa. Per undici giorni è diventata un’incognita fino a quando il team della trasmissione l’ha ritrovata. Si pongono quesiti sul suo periodo di sparizione: che fine ha fatto la madre di Ischia in quegli undici giorni? Cosa le è accaduto?

La trasmissione ospiterà anche la figlia più piccola di Maria Chindamo, l’imprenditrice scomparsa mentre si dirigeva a lavorare nei suoi terreni. Quest’ultima rivela per la prima volta alla platea televisiva il suo desiderio di diventare carabiniere. Come da prassi, la puntata includerà appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.