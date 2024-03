Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 12 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 12 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, con la tua stella guida, Mercurio, brillante nel tuo segno, non sei certo privo dell’energia per andare avanti. Tu hai un’indole inarrestabile, specialmente quando c’è una sfida da affrontare o un obiettivo da raggiungere. Io ti esorto a prendere l’iniziativa, perchè nelle prime due settimane di aprile, un nutrito gruppo di pianeti posizionati nel tuo segno ti sosterranno. Ricorda, la primavera sta per fare il suo ingresso – esattamente tra otto giorni – e questa è la tua stagione prediletta. Pertanto, se aneli ad un incontro particolare o vuoi risolvere un determinato problema, lascerai alle spalle tre settimane molto favorevoli.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Fino al momento in cui Giove continua a influenzare il segno del Toro, avrai l’opportunità di gestire serenamente alcune circostanze che potrebbero aver suscitato in te dubbi negli ultimi trimestri. In una fase così devi fare piazza pulita, riconoscere ciò che non funziona, e far fronte a situazioni non sostenibili. Talvolta, il destino può avere un ruolo e l’ineluttabilità di certi eventi non può essere contrastata, questo per mostrarti che alcune regole del gioco necessitano di un cambiamento. Tieni presente che in ambito sentimentale non tutto potrebbe essere trasparente, quindi tieni gli occhi aperti su tutti i dettagli.

Oroscopo dei Gemelli

È fondamentale per i Gemelli far pace con un eventuale malinteso familiare o tensione nervosa che si è accumulata recentemente. Ora è il momento di introdurre un cambiamento, essere più realistici, e forse anche concedersi un po’ più di spensieratezza. Rimangono però ancora non risolte alcune questioni con ex partner.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, le vostre stelle si stanno allineando favorevolmente per un oroscopo radioso che, dall’oggi al giugno, potrebbe svelare un’intensa bramosia di sentimenti affettivi. Infatti, i mesi a venire sono perfetti per lasciarsi sedurre dalla tentazione dolce e gradita di un amore che riprende il suo ruolo di rilievo. Se siete single, questo è il momento ideale per socializzare e incontrare nuove persone. Nel campo lavorativo, se le routine quotidiane ti sembrano monotone, potrebbe essere il momento di una svolta. Vuoi fare un cambiamento?

Oroscopo del Leone

Non ci sono più ostacoli astrali per il Leone, con Venere che non si trova più in opposizione. Si pone uno scenario in cui si respira un desiderio bruciante di trarre il massimo dalla vita. Non c’è più spazio per relazioni amorose che deludono o amicizie che non comprendono e non apprezzano. La tua inclinazione è quella di portare innovazione nella tua esistenza. Si è affacciata un’opportunità lavorativa che forse non ha raggiunto le aspettative, ma come dice il detto, ciò che conta è aver provato. Comunque, in futuro ci saranno occasioni per mostrare il tuo valore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, tendi a lasciarti coinvolgere nei dettagli a causa della tua propensione alla precisione. Detesti le cose fatte in maniera affrettata, ma con Saturno in opposizione, hai capito che a volte è l’urgenza a forgiare il merito. Hai, perciò, iniziato a tollerare scenari che fino a poco tempo fa avresti considerato inaccettabili, il tutto per mantenere il tuo progresso. In questo periodo, potresti avere la necessità di liberarti di una serie di piani obsoleti. Se possiedi beni, come negozi o uffici, potresti avere bisogno di risolvere alcune questioni finanziarie. Similmente, se hai un contratto in corso, è consigliabile considerarne attentamente i termini e, se necessario, apportare qualche variazione entro il mese di Maggio.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le tensioni possono esplodere, poiché occasionalmente l’opposizione della luna potrebbe portare a delle discrepanze. Potresti ora ritrovarti immerso nei ricordi del passato; del resto, è conosciuto come i nati sotto il segno della Bilancia tendano a recriminare verso se stessi. Forse qualcuno reputa di essere stato eccessivamente conciliante. E’ vero, la tua generosità è stata interpretata talvolta come un comportamento tenue, passivo, o, ancora peggio, come acquiescenza. Eppure non è affatto così. Talvolta, preferisci rimanere in silenzio per evitare ulteriori tensioni. Tuttavia, qualora ci sia stata una tempesta emotiva, è ora di tirare fuori tutto ciò che hai dentro.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è importante non cadere in trappola di eventuali provocazioni; evitarle è la saggia mossa. Sul piano professionale, ci potrebbero essere molte questioni da affrontare e forse alcune cose non stanno andando proprio come dovrebbero. Tuttavia, ti consolo dicendoti che Venere ha cominciato a fare da scudo nelle tue lotte, proteggendo anche il tuo mondo emotivo. Da questa prospettiva, se qualcuno sta risentendo una qualche mancanza, presto ci sarà chiarezza in tal senso.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, potresti sentirti particolarmente stressato a causa di molte preoccupazioni. Questo può portarti a distogliere l’attenzione da ciò che conta, come l’amore e la vita domestica. È noto che il Sagittario, per natura, desidera evadere quando le cose sembrano complicarsi. Un breve viaggio o un weekend lontano dalla routine potrebbe essere la soluzione ideale. A coloro che amano un Sagittario, consiglio di non mettere limiti a questa necessità di spazio e libertà. Se un Sagittario scompare per un po’, non significa necessariamente che stia agendo all’insaputa di tutti, potrebbe semplicemente aver bisogno di un po’ di tempo per sé. Per i giovani in particolare, che desiderano esplorare e fare nuove esperienze, questo potrebbe essere un periodo favorevole, tuttavia, potrebbe esserci qualche ostacolo sul piano economico. Quindi, è sempre prudente prestare attenzione.

Oroscopo del Capricorno

Marzia, nata sotto il segno del Capricorno, l’aprile sembra essere un periodo di austerità. E’ importantissimo cercare di economizzare, non preoccuparti, poiché questo sarà benefico per i progetti futuri. Probabilmente, hai delle idee da far maturare che prenderanno forma nella seconda metà dell’anno. Infatti, durante questo periodo potrai finalmente risolvere quelle incomprensioni passate che hanno offuscato il tuo percorso. La seconda parte di marzo ti profetizzo srà ricca di emozioni autentiche.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario può essere davvero un’impresa gestire l’agitazione, che per alcuni si manifesta a livello fisico come stress mentale intenso. Dunque sarebbe utile pianificare fin d’ora le attività per la Pasqua. Se è possibile viaggiare, divertirsi o passare del tempo con il proprio partner, sarebbe molto benefico. Infatti, se la monotonia o la distanza hanno creato delle difficoltà, è importante cercare di dare una scossa positiva alla situazione.

Oroscopo dei Pesci

Per coloro nati sotto l’effluvio astrale dei Pesci, attualmente Venere offre un transito luminoso nel vostro segno! Tuttavia, è fondamentale gestirlo con sagacia e determinazione. Proprio il Pesci, si sa, ha tendenza a rivolgere lo sguardo verso il passato più che verso il futuro. Perciò, laddove un rapporto ha raggiunto la sua conclusione, non sperare inutilmente nel suo ritorno, specialmente se ha procurato sofferenze. Eppure, entro il mese di Maggio, si apriranno le porte a decisioni innovative e potrai ritrovare emozioni dimenticate. Fatte queste considerazioni, non posso non menzionare che a partire dal 22, Marte farà il suo ingresso nel vostro segno, rendendo il quadro astrale animato e movimentato. Nel campo professionale, evita di forzare troppo la mano: per chi gestisce un’attività autonoma, potrebbe emergere un’opportunità favorevole. Un potenziale avversario perde forza o potrebbe presentarsi la possibilità di ricoprire un ruolo diverso da quello passato. Ciò suggerisce che possano arrivare novità e forse perfino una particolare intuizione potrebbe portare a guadagni vantaggiosi nel prossimo futuro.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.