‘Le Iene‘ tornano martedì 12 marzo con un nuovo episodio. Ospiterà personalità come Michelle Hunziker e il gruppo musicale i Ricchi e Poveri. Verranno affrontate questioni importanti come la Strage di Erba, il caso della morte tragica della piccola Diana associato a Alessia Pifferi e il controverso ‘Air Bus Renzi‘. Inoltre, si prevede un’anticipazione del prossimo episodio ‘Inside’, con un nuovo viaggio esplorativo nel mondo della tossicodipendenza a San Patrignano. Ma cosa sveleranno esattamente Le Iene sul caso Alessia Pifferi e su cosa è realmente successo a Diana?

Le Iene con ospiti Michelle Hunziker e i Ricchi e Poveri

Sono attesi in studio due ospiti d’eccezione: Michelle Hunziker e i Ricchi e Poveri. Michelle Hunziker sarà protagonista della terza edizione del one woman show “Michelle Impossible & Friends“, che andrà in onda mercoledì 13 marzo su Canale 5. Assisteremo quindi ad un interessante anticipo durante la puntata delle Iene. Parallelamente, faranno visita in studio i Ricchi e Poveri, gruppo musicale ampiamente riconosciuto in ambito internazionale. Durante la puntata, Antonino Monteleone riaprirà la discussione sulla Strage di Erba presentando nuovi documenti di importanza decisiva. Non solo, si occuperà anche del caso Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la piccola Diana.

In aggiunta a questi argomenti di rilevanza sociale, Gaetano Pecoraro cercherà di far luce sul caso dell’Air Bus Renzi. Questo aereo, così denominato poiché voluto dal Governo Renzi, è stato abbandonato all’aeroporto di Fiumicino per oltre cinque anni ed è, ad oggi, ridotto a un mero rottame. Infine, durante la serata ci sarà un’anticipazione della quinta puntata de “Le Iene presentano: Inside“. Questo speciale, in onda giovedì 14 marzo sempre in prima serata su Italia1, avrà come focus “San Patrignano: inferno o paradiso?“. Si tratta del viaggio intrapreso da Cizco e dall’autore Angelo De Luca nel difficile mondo della tossicodipendenza.