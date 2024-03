Nella prossima settimana de ‘Il Paradiso delle Signore‘ si preannuncia un ritorno importante a Milano. I suddetti ritorni scuotono l’equilibrio tra alcuni personaggi principali come Marcello e Matilde. Intanto, emergono nuovi intrecci narrativi che arricchiscono la trama di particolari dettagli.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dall’11 al 15 marzo 2024

Il coraggioso ritorno a Milano di Adelaide e Marta è previsto in questa settimana, occasione della prestigiosa inaugurazione della casa famiglia. Quest’ultimo evento segnerà, infatti, la presenza “speciale” delle due donne nella trama de Il Paradiso delle Signore. Durante la settimana, si svolgeranno in parallelo altre storie interessanti che riguardano i vari personaggi. Mario, per esempio, mostrerà riluttanza nel cercare di andare in pubblico con Roberto, e Matteo, nel tentativo di convincere Marcello ad avviare una collaborazione lavorativa con Hofer, si offrirà di controllare personalmente la situazione finanziaria dell’imprenditore tedesco in Germania.

Contemporaneamente, Maria sarà contattata da un’importante rivista con la richiesta di effettuare un’intervista insieme a Vito. In un altro sviluppo, Tullio scopre che Elvira ha perduto la spilla che le ha regalato la madre. Quest’ultima notizia arriva a Villa Guarnieri quasi allo stesso tempo del ritorno di Marta e Adelaide a Milano. Gli eventi portano Matilde a riflettere sulle parole che Umberto le aveva rivolto la sera precedente al Circolo, provocando in lei la riaccensione della gelosia nei confronti di Marta.

Maria, sommersa dai dubbi, ripensa al bacio di Vito, mentre Rosa intende seguire il piano di Marcello che, nel frattempo, ha chiesto a Roberto di far credere alla signora Camilli che sua figlia lavori in redazione e non come commessa. La settimana culmina con l’inaugurazione della casa famiglia. A Milano rientrano Marta e Adelaide, e quest’ultimo evento porta Marcello ad una decisione drasticamente personale: decide di non presentarsi all’evento per evitare il confronto con la Contessa. In questo stesso contesto, Rosa, inizia a lavorare seriamente in redazione, grazie a Roberto, ma decide infine di confessare la verità sul suo lavoro alla madre.