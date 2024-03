Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe vedere un cambio al timone con l’addio di Amadeus. Tra i nomi sul tavolo, si è parlato anche di Alberto Matano, conduttore del programma ‘La Vita in Diretta’, che di recente non ha confermato l’indiscrezione. Chi sarà il successivo volto del Festival è ancora avvolto nel mistero.

Festival di Sanremo 2025: Alberto Matano come possibile conduttore?

Potrebbe essere Alberto Matano a condurre il Festival di Sanremo 2025 al posto di Amadeus, che ha deciso di lasciare il ruolo di conduttore e direttore artistico di questa celebre manifestazione musicale annuale. Numerosi sono i nomi che fanno capolino in queste settimane, tra cui Antonella Clerici, Alessandro Cattelan e recentemente è stato menzionato anche Gigi D’Alessio. Tra i possibili candidati, si è discusso anche della possibilità di vedere Alberto Matano svolgere questo incarico.

Le speranze di alcuni sono state alimentate quando lo stesso Matano, conduttore de La Vita in Diretta, si è presentato stamattina a Viva Rai 2, programma di Rai 1, indossando uno smoking e un casco da motociclista, occasione in cui però annuncerà la conduzione dello speciale notturno sulla notte degli Oscar su Rai1. Fiorello, non ha perso tempo e ha chiesto chiarezza su se sarà lui a condurre il prossimo Festival di Sanremo. Matano però ha smentito tale ipotesi, affermando che il posto di Amadeus e Fiorello sarà difficile da occupare.

Amadeus, infatti, ha contribuito in maniera notevole al Festival, guadagnandosi numerosi apprezzamenti. Il suo successore, per quanto difficile da identificare, dovrà fare i conti con la pesante eredità di Amadeus, diventato ormai un volto centrale e protagonista del Festival. Ora, non resta che aspettare per vedere chi riuscirà a spuntarla e diventare il nuovo conduttore del Festival di Sanremo 2025. Una decisione che, senza dubbio, non sarà facile.