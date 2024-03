Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Mediaset ha deciso di cambiare di nuovo il palinsesto e di spostare l’appuntamento del mercoledì al giorno dopo. Come sempre, la rubrica Il meglio e il peggio di è pronta a mettere in evidenza gli eventi principali. Non sono mancati confronti e discussioni, ma c’è stato anche modo di ridere e di divertire il pubblico.

Anita Olivieri ha parlato del suo rapporto con Alessio Falsone e ha avuto un altro diverbio con Beatrice Luzzi. Alfonso Signorini, inoltre, ha messo nuovamente a confronto Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Grande Fratello 2023, le news dell’ultima ora: il meglio e il peggio di giovedì 7 Marzo

La puntata del 7 Marzo del Grande Fratello 2023 ha chiarito diversi aspetti. Alfonso Signorini ha voluto indagare sul rapporto tra alcuni concorrenti. In particolare, si è concentrato sull’apparente attrazione che lega Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due hanno avuto modo di parlare della loro situazione e dei sentimenti che stanno iniziando a provare.

La ragazza, tuttavia, ha dovuto affrontare anche le dure parole di Beatrice Luzzi. L’attrice, infatti, non sembra disposta a passare sopra alle cattiverie dette in precedenza. Mirko Brunetti, interpellato nuovamente, ha ammesso la verità su ciò che sta sentendo veramente nei confronti di Perla Vatiero. A quanto pare, ci sono ancora numeri problemi da risolvere.

Anita Olivieri sempre più vicina ad Alessio: la delusione di Edoardo

Nella Casa del Grande Fratello 2023, c’è sempre spazio per la nascita di nuovi amori. L’ingresso di Alessio Falsone, avvenuto di recente, ha generato grande entusiasmo. Anita Olivieri, in particolare, si è resa conto di non essere indifferente al suo fascino. I due, a questo punto, non hanno più potuto nascondere la situazione. Provano un interesse reciproco che, tuttavia, non è privo di conseguenze.

La concorrente, infatti, fino a poco tempo fa, era convinta di voler costruire qualcosa di stabile con Edoardo. Aveva parlato anche della possibilità di mettere al mondo dei figli. Adesso, tutto sembra cambiato. L’uomo, stando alle parole di Alfonso Signorini, è rimasto molto deluso. Per il momento, non vuole essere coinvolto e non ha alcuna intenzione di mettersi in contatto con lei. Anita ha ammesso di comprendere perfettamente il suo punto di vista: Non credo sia piacevole vedere la persona con cui vuoi stare lasciarsi andare con un’altra persona”.

Anita Olivieri affossa Beatrice Luzzi: lo scontro

La guerra tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi è ancora aperta. Le due donne, nonostante il passare dei giorni, non sono riuscite a chiarire. Continuano a esserti litigi e fraintendimenti continui. Anche durante la puntata di ieri sera, c’è stato un nuovo scontro. L’attrice ritiene che la sua interlocutrice non faccia altro che piangere, mentre la diretta interessata è convinta che, anche in caso di vittoria, l’altra rimarrà completamente sola.

A questo punto, Sergio D’Ottavi e Massimiliano Varrese hanno deciso di rimanere. Entrambi sono apparsi in disaccordo con quest’ultima affermazione: “Non rimarrà assolutamente sola“. Anche Vittorio Menozzi, presente in studio, ha parlato in suo favore.

Mirko Brunetti e i suoi dubbi su Perla Vatiero

Mirko Brunetti ha tantissimi dubbi su Perla Vatiero. I due, dopo un repentino avvicinamento, adesso, sembrano essere più lontani che mai. L’ex protagonista di Temptation Island non ha apprezzato alcune parole pronunciate nei suoi confronti. Avrebbe preferito che certi argomenti non venissero ripresi: “Perla che mi accusa di cose vecchie” Inoltre, non gli è affatto piaciuto il rapporto costruito con Alessio Falsone.

Pare che Perla sia ancora intenzionata a costruire qualcosa, mentre Mirko, ormai, non è più così convinto.