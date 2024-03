Sulla casa del Grande Fratello sono volati alcuni aerei in queste ore, uno di questi era destinato a Greta Rossetti. Alcuni suoi fan hanno voluto mandarle un messaggio piuttosto criptico, il quale ha turbato non poco l’animo della giovane. Dopo aver preso visione della scritta, infatti, la concorrente si è lasciata andare ad un pianto liberatorio.

Il messaggio criptico dei fa di Greta Rossetti per lei

In queste ore, al di fuori della casa del Grande Fratello si sta parlando molto di Greta Rossetti, a causa di quello che è accaduto con Sergio D’Ottavi. La mamma e il fratello della giovane, infatti, hanno registrato una serie di video su Instagram in cui hanno sbottato duramente contro Sergio per i modi che ha adoperato e, stando a quanto emerso, sembra si stia ricorrendo addirittura a vie legali.

Come se non bastasse, poi, alcuni fan hanno mandato un aereo a Greta con uno striscione nel quale c’era scritto “Greta bastati. Non fidarti, capirai“. Queste parole sono state interpretate da tutti come una sorta di avvertimento. Greta si sta circolando di persone che, in realtà, le stanno mentendo e la stanno ingannando?

Greta in lacrime al GF: da chi deve stare in guardia?

Greta è rimasta un po’ perplessa. Dopo aver ringraziato i suoi fan, infatti, ha iniziato a pensare ed ha avuto un crollo. La ragazza ha iniziato a piangere ed è stata subito consolata da Massimiliano Varrese. Quest’ultimo l’ha spronata a fare più affidamento su se stessa e a non colpevolizzarsi di nulla in quanto ha fatto uno splendido percorso.

La Rossetti ha ammesso di essere andata in confusione per una serie di cose e, dopo questo messaggio, non sa davvero più che cosa pensare. Ad ogni modo, il suo pensiero non è potuto che andare a Sergio D’Ottavi. Forse i fan stanno provando a metterla in guardia proprio da lui? Al momento la concorrente non ha trovato risposta a questi quesiti, non resta che attendere per vedere se la situazione diventerà più chiara.