In queste ore nella casa del Grande Fratello pare si sia consumato un episodio un po’ increscioso. Sergio D’Ottavi è solito scherzare con Greta Rossetti, rubarle dei baci e giocare anche usando le mani qualche volta. Il tutto, chiaramente, è sempre stato fatto in maniera goliardica e consenziente da parte della ragazza. Stavolta, però, pare sia accaduto qualcosa di troppo.

Sergio D’Ottavi bracca Greta Rossetti al GF, spuntano dei lividi?

Sul web sta generando molto sgomento una clip in cui si vede Sergio D’Ottavi “braccare” Greta Rossetti. Il giovane l’ha immobilizzata mantenendole le braccia, mentre lei provava a svincolarsi. I due stavano giocando, solo che, ad un certo punto, la ragazza ha invitato il suo coinquilino a lasciarla stare, in quanto le stesse facendo male. Lui, però, non si è fermato. Dopo poco, poi, l’ha lasciata. Lei gli ha detto che si sarebbe molto arrabbiata se le fossero usciti dei lividi. Sergio, allora, le ha detto che gliene avrebbe fatti degli altri, in modo da uniformare tutto il corpo.

Le frasi di D’Ottavi, associate ai suoi comportamenti, seppur giocosi, non sono state accolte affatto bene dagli utenti del web, e pare neppure dagli autori del GF, che sembra siano intervenuti per bloccare la situazione. Ad ogni modo, sul web si è scatenato il caos, tra persone che chiedono dei seri provvedimenti per il concorrente.

Sul web scoppia il caos: l’intervento del fratello di Greta

Tra i vari interventi, a mostrarsi particolarmente adirato è stato Josh Rossetti, fratello di Greta. Il ragazzo, infatti, ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha attaccato pesantemente Sergio D’Ottavi. Da premettere che il ragazzo non ha mai nutrito grossa simpatia per lui, dato che lo ha sempre reputato falso nei riguardi di sua sorella, proprio come rivelato in una recente intervista per Turchesando.

Ad ogni modo, alla luce di quello che è accaduto, il suo pensiero su di lui è peggiorato vertiginosamente. Josh ha reputato davvero gravissimo il comportamento che Sergio ha avuto con sua sorella, considerandolo violento ed eccessivo. Josh, poi, ha anche detto di aver visto un altro filmato in cui Sergio, in un secondo momento, è andato da Greta per vedere se, effettivamente, ci fossero dei lividi sulle sue braccia. Con quest’azione, dunque, D’Ottavia avrebbe dimostrato di aver compreso di aver adoperato troppa forza con Greta. Cosa succederà, dunque, adesso? Ci saranno delle conseguenze per il concorrente?