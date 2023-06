La Champions League 2022/2023 sta per giungere al suo atto finale con una partita che promette scintille: Manchester City contro Inter. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 10 giugno 2023 alle ore 21:00 e vedrà contrapporsi due squadre che non si sono mai affrontate nella loro storia. L’Inter è alla ricerca del suo quarto titolo continentale, mentre per il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, si tratterebbe della prima volta.

Dove vedere la finale di Champions League tra Manchester City e Inter

La finale sarà visibile in chiaro per tutti gli italiani su Canale 5. Gli abbonati Sky, invece, potranno godere della partita anche sui canali della piattaforma dedicati allo sport. Ma non è finita qui.

Per coloro che preferiscono la comodità del digitale, sarà possibile seguire la partita in streaming attraverso diverse piattaforme: Sky Go, NOW e Mediaset Infinity. Queste opzioni rendono l’accesso alla partita facile e versatile, disponibile su PC, computer, tablet e smartphone.

Dove si gioca la finale di Champions League 2023

La finale si terrà nell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. La città turca, famosa per la sua ricca storia e cultura, offre un suggestivo sfondo per la partita. Tuttavia, vale la pena ricordare che l’ultima volta che Istanbul ha ospitato una squadra italiana in Champions League, non ha portato fortuna. Sarà interessante vedere se l’Inter riuscirà a rompere questa maledizione